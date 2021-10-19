https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html

В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь

В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь - РИА Новости, 19.10.2021

В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь

Пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача в Петербурге, которого госпитализировали с ножевым ранением в грудь, сообщает пресс-служба СК. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:15

2021-10-19T11:15

2021-10-19T12:05

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача в Петербурге, которого госпитализировали с ножевым ранением в грудь, сообщает пресс-служба СК."В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в покушении на убийство медицинского работника", — говорится в релизе ведомства.По предварительным данным следствия, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц в Выборгском районе 72-летний пациент ударил ножом в грудь врача. Мужчину увезли в отделение реанимации.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html

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санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия