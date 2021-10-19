https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html
В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь
В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь - РИА Новости, 19.10.2021
В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь
Пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача в Петербурге, которого госпитализировали с ножевым ранением в грудь, сообщает пресс-служба СК. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:15
2021-10-19T11:15
2021-10-19T12:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача в Петербурге, которого госпитализировали с ножевым ранением в грудь, сообщает пресс-служба СК."В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в покушении на убийство медицинского работника", — говорится в релизе ведомства.По предварительным данным следствия, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц в Выборгском районе 72-летний пациент ударил ножом в грудь врача. Мужчину увезли в отделение реанимации.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
11:15 19.10.2021 (обновлено: 12:05 19.10.2021)
В Петербурге пенсионер ударил врача ножом в грудь
В Петербурге 72-летний пациент ударил врача ножом в грудь