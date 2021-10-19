https://ria.ru/20211019/peskov-1755217686.html

Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО

Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО - РИА Новости, 19.10.2021

Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про разрыв отношений с РФ со стороны НАТО, заявил, что разрывать было нечего. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:08

в мире

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про разрыв отношений с РФ со стороны НАТО, заявил, что разрывать было нечего."Он ничем не чреват. Разрывать было нечего. Отношений не было", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755202703.html

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2021

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в мире, дмитрий песков, нато, россия