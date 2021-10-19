https://ria.ru/20211019/peskov-1755217686.html
Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО
Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО - РИА Новости, 19.10.2021
Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про разрыв отношений с РФ со стороны НАТО, заявил, что разрывать было нечего. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:08
в мире
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про разрыв отношений с РФ со стороны НАТО, заявил, что разрывать было нечего."Он ничем не чреват. Разрывать было нечего. Отношений не было", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755202703.html
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в мире, дмитрий песков, нато, россия
15:01 19.10.2021 (обновлено: 15:08 19.10.2021)
Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО
Песков прокомментировал приостановку Россией миссии при НАТО: разрывать было нечего