https://ria.ru/20211019/perm-1755228126.html

Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузе - РИА Новости, 19.10.2021

Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Состояние двоих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проходивших лечение в больницах Москвы,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:41

2021-10-19T15:41

2021-10-19T15:53

происшествия

москва

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750995928_0:38:2350:1360_1920x0_80_0_0_efd669aea8b5b64092870e54e05acb54.jpg

ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проходивших лечение в больницах Москвы, улучшилось, они переведены в другие медучреждения для реабилитации, еще четыре человека остаются в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Двое в удовлетворительном состоянии переведены в другие медучреждения для реабилитации. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Ранее региональный минздрав сообщал, что к 7 октября из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, шесть пациентов столичных медучреждений находятся в состоянии средней степени тяжести.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель он находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211002/syromyatnikov-1752787885.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, стрельба в пермском госуниверситете