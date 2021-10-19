15:41 19.10.2021 (обновлено: 15:53 19.10.2021)
Врачи рассказали о состоянии двух пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Минздрав Пермского края: двое пострадавших при стрельбе в вузе идут на поправку
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
Карета скорой помощи у Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проходивших лечение в больницах Москвы, улучшилось, они переведены в другие медучреждения для реабилитации, еще четыре человека остаются в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Двое в удовлетворительном состоянии переведены в другие медучреждения для реабилитации. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
Ранее региональный минздрав сообщал, что к 7 октября из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, шесть пациентов столичных медучреждений находятся в состоянии средней степени тяжести.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель он находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.