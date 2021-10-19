https://ria.ru/20211019/pentagon-1755193252.html

Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море

Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море - РИА Новости, 19.10.2021

Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море

США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге во вторник. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:36

2021-10-19T13:36

2021-10-19T13:38

в мире

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сша

министерство обороны сша

ллойд остин

черноморский регион

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге во вторник."Вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот (Черноморский – ред.) регион является очень важным для нас. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам в обеспечении безопасности в этом регионе", - заявил Остин по итогам переговоров с министром обороны Украины.

https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html

украина

сша

черноморский регион

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, черноморский регион