https://ria.ru/20211019/pentagon-1755193252.html
Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море
Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море - РИА Новости, 19.10.2021
Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море
США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге во вторник. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:36
2021-10-19T13:36
2021-10-19T13:38
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сша
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ллойд остин
черноморский регион
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге во вторник."Вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот (Черноморский – ред.) регион является очень важным для нас. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам в обеспечении безопасности в этом регионе", - заявил Остин по итогам переговоров с министром обороны Украины.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, черноморский регион
13:36 19.10.2021 (обновлено: 13:38 19.10.2021)
Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море
Глава Пентагона Остин: США поддерживают Украину в обеспечении безопасности в Черном море