https://ria.ru/20211019/overchuk-1755151421.html

Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе

Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе - РИА Новости, 19.10.2021

Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в ходе состоявшихся у него на прошлой неделе встреч в государственном департамента США и Совете национальной... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:28

2021-10-19T10:28

2021-10-19T10:54

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в ходе состоявшихся у него на прошлой неделе встреч в государственном департамента США и Совете национальной безопасности довел до американской стороны позицию России о причинах газового кризиса в Европе."Об этом мы говорили и с (замгоссекретаря США Уэнди) Шерман, и с (советником президента по нацбезопасности Джейком) Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Он добавил, что США "призывают Россию нарастить поставки газа в Европу".Оверчук на прошлой неделе посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/krizis-1755120825.html

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в мире, сша, европа, алексей оверчук, россия