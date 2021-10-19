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https://ria.ru/20211019/overchuk-1755151421.html
Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе
Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе - РИА Новости, 19.10.2021
Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в ходе состоявшихся у него на прошлой неделе встреч в государственном департамента США и Совете национальной... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:28
2021-10-19T10:54
в мире
сша
европа
алексей оверчук
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в ходе состоявшихся у него на прошлой неделе встреч в государственном департамента США и Совете национальной безопасности довел до американской стороны позицию России о причинах газового кризиса в Европе."Об этом мы говорили и с (замгоссекретаря США Уэнди) Шерман, и с (советником президента по нацбезопасности Джейком) Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Он добавил, что США "призывают Россию нарастить поставки газа в Европу".Оверчук на прошлой неделе посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/krizis-1755120825.html
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в мире, сша, европа, алексей оверчук, россия
10:28 19.10.2021 (обновлено: 10:54 19.10.2021)
 
Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе

Вице-премьер Оверчук объяснил американской стороне позицию России по газовому кризису в ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в ходе состоявшихся у него на прошлой неделе встреч в государственном департамента США и Совете национальной безопасности довел до американской стороны позицию России о причинах газового кризиса в Европе.
"Об этом мы говорили и с (замгоссекретаря США Уэнди) Шерман, и с (советником президента по нацбезопасности Джейком) Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
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Он добавил, что США "призывают Россию нарастить поставки газа в Европу".
"Они, как говорят, заинтересованы в стабильной Европе. Нас призывают продавать газ в Европу и говорят о том, что "если вы будете продавать газ в Европу, то вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия". Но мы и так его никогда не использовали в качестве оружия", - добавил Оверчук.
Оверчук на прошлой неделе посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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В миреСШАЕвропаАлексей ОверчукРоссия
 
 
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