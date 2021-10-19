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Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
В связи с той с негативной ролью, которую в последнее время играет глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, премьер Андрей Бабиш призвал его уйти... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:19
2021-10-19T12:19
в мире
чехия
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В связи с той с негативной ролью, которую в последнее время играет глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, премьер Андрей Бабиш призвал его уйти в отставку, Бабиш сам сообщил об этом во вторник журналистам."Я призвал господина Минаржа уйти в отставку, это самое лучшее, что он может сейчас сделать для господина президента (Милоша Земана). Поведение господина Минаржа в последнее время привело к нынешней запутанной ситуации вокруг здоровья президента. В частности, его пресс-конференция в понедельник лишь все запутала", - сказал Бабиш.
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в мире, чехия, милош земан, андрей бабиш
12:19 19.10.2021
 
Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке

Премьер Чехии Бабиш призвал главу администрации президента Минаржа к отставке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. В связи с той с негативной ролью, которую в последнее время играет глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, премьер Андрей Бабиш призвал его уйти в отставку, Бабиш сам сообщил об этом во вторник журналистам.
"Я призвал господина Минаржа уйти в отставку, это самое лучшее, что он может сейчас сделать для господина президента (Милоша Земана). Поведение господина Минаржа в последнее время привело к нынешней запутанной ситуации вокруг здоровья президента. В частности, его пресс-конференция в понедельник лишь все запутала", - сказал Бабиш.
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В миреЧехияМилош ЗеманАндрей Бабиш
 
 
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