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Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем

Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем - РИА Новости, 19.10.2021

Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем

Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова умер от отравления алкоголем, заявили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:30

2021-10-19T21:30

2021-10-19T22:25

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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова умер от отравления алкоголем, заявили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.Накануне издание "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины в сообщило, что Андрея Павлова нашли мертвым в собственной квартире. "Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", — пояснили в ведомстве.Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. За день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем и попросил друга привезти ему воды. Тот предложил Андрею обратиться к врачу, "а когда приехал в следующий раз — мужчина уже был мертв", рассказали в пресс-службе.Обстоятельства происшествия выясняются.Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства. Президент страны Владимир Зеленский взял расследование дела под личный контроль.

https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html

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