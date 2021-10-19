21:30 19.10.2021 (обновлено: 22:25 19.10.2021)
Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем
Полиция Днепропетровской области: брат мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем
КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова умер от отравления алкоголем, заявили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.
Накануне издание "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины в сообщило, что Андрея Павлова нашли мертвым в собственной квартире.
"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", — пояснили в ведомстве.
Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. За день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем и попросил друга привезти ему воды. Тот предложил Андрею обратиться к врачу, "а когда приехал в следующий раз — мужчина уже был мертв", рассказали в пресс-службе.
"По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства. Президент страны Владимир Зеленский взял расследование дела под личный контроль.
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