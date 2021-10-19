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Пострадавшим от оползня в Сочи начали выплачивать компенсации
Пострадавшим от оползня в Сочи начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 19.10.2021
Пострадавшим от оползня в Сочи начали выплачивать компенсации
Жителям домов в сочинском посёлке Сергей-Поле, которые в начале октября разрушил спровоцированный сильными дождями оползень, начали выплачивать компенсации за... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:12
2021-10-19T10:12
общество
сочи
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Жителям домов в сочинском посёлке Сергей-Поле, которые в начале октября разрушил спровоцированный сильными дождями оползень, начали выплачивать компенсации за частичную утрату имущества, сообщает пресс-служба горадминистрации."Средства перечислили на счета получателей. По 10 тысяч рублей выплачивают всем гражданам, признанным пострадавшими от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч, за полную утрату - 100 тысяч рублей", - говорится сообщении.Отмечается, что работа по выплатам за полную утрату недвижимости ещё продолжаются.В Сочи 4 октября из-за обильных ливней сошёл оползень в посёлке Сергей-Поле. Он разрушил 22 жилых коттеджа. Люди были эвакуированы из домов в пункты временного размещения, расположенные в городских санаториях. Был объявлен локальный режим ЧС. В настоящее время поселок оцеплен, въезда туда нет, по информации мэрии, находиться там по-прежнему опасно.
https://ria.ru/20211006/opolzen-1753278453.html
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общество, сочи
10:12 19.10.2021
 
Пострадавшим от оползня в Сочи начали выплачивать компенсации

Пострадавшим от оползня в сочинском поселке Сергей-Поле начали выплачивать компенсации

© Фото : Официальный телеграм-канал главы города СочиЛиквидация последствий схода оползня в поселке Лазаревского района Сочи
Ликвидация последствий схода оползня в поселке Лазаревского района Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Официальный телеграм-канал главы города Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Жителям домов в сочинском посёлке Сергей-Поле, которые в начале октября разрушил спровоцированный сильными дождями оползень, начали выплачивать компенсации за частичную утрату имущества, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Средства перечислили на счета получателей. По 10 тысяч рублей выплачивают всем гражданам, признанным пострадавшими от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч, за полную утрату - 100 тысяч рублей", - говорится сообщении.
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Отмечается, что работа по выплатам за полную утрату недвижимости ещё продолжаются.
В Сочи 4 октября из-за обильных ливней сошёл оползень в посёлке Сергей-Поле. Он разрушил 22 жилых коттеджа. Люди были эвакуированы из домов в пункты временного размещения, расположенные в городских санаториях. Был объявлен локальный режим ЧС. В настоящее время поселок оцеплен, въезда туда нет, по информации мэрии, находиться там по-прежнему опасно.
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