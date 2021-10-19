https://ria.ru/20211019/ogranicheniya-1755259067.html
Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве
Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что пока не ознакомился с новыми ограничениями, введенными в российской столице в связи с ситуацией... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:39
2021-10-19T17:39
2021-10-19T17:39
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
сергей собянин
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что пока не ознакомился с новыми ограничениями, введенными в российской столице в связи с ситуацией с коронавирусом.В своём блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 25 октября до 25 февраля 2022 года в столице пожилые люди, которые не имеют вакцинации от коронавируса, должны вновь соблюдать домашний режим, а работодатели должны перевести пожилых сотрудников и не менее 30% от общего числа работников на удалённый режим работы."Москва ввела, пока мы сидели на РГО (мероприятии Русского географического общества - ред.). Я еще ничего не знаю", - сказал Песков журналистам."Не знаю, я вам со слов не верю. Должен ознакомиться письменно", - добавил он с улыбкой.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html
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общество, дмитрий песков, сергей собянин, русское географическое общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве
Песков рассказал, что пока не ознакомился с новыми ограничениями, введенными в Москве