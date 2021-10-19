https://ria.ru/20211019/ogranicheniya-1755259067.html

Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве

Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве - РИА Новости, 19.10.2021

Песков ответил на вопрос о новых ограничениях в Москве

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что пока не ознакомился с новыми ограничениями, введенными в российской столице в связи с ситуацией... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:39

2021-10-19T17:39

2021-10-19T17:39

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

сергей собянин

русское географическое общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что пока не ознакомился с новыми ограничениями, введенными в российской столице в связи с ситуацией с коронавирусом.В своём блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 25 октября до 25 февраля 2022 года в столице пожилые люди, которые не имеют вакцинации от коронавируса, должны вновь соблюдать домашний режим, а работодатели должны перевести пожилых сотрудников и не менее 30% от общего числа работников на удалённый режим работы."Москва ввела, пока мы сидели на РГО (мероприятии Русского географического общества - ред.). Я еще ничего не знаю", - сказал Песков журналистам."Не знаю, я вам со слов не верю. Должен ознакомиться письменно", - добавил он с улыбкой.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, сергей собянин, русское географическое общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19