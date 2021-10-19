https://ria.ru/20211019/ogranicheniya-1755240553.html

Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим

Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:34

2021-10-19T16:34

2021-10-19T19:25

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или вакцинировались."С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", - написал Собянин в личном блоге.Он подчеркнул, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или вакцинировались."При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии