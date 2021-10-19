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Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим
Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:34
2021-10-19T16:34
2021-10-19T19:25
москва
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или вакцинировались."С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", - написал Собянин в личном блоге.Он подчеркнул, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели COVID-19 или вакцинировались."При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию", - говорится в сообщении.
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москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:34 19.10.2021 (обновлено: 19:25 19.10.2021)
Собянин рассказал, кого освободят от необходимости соблюдать домашний режим
В Москве пожилых и хронически больных переведут на домашний режим с 25 октября