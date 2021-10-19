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WP: обыски в доме семьи Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием
WP: обыски в доме семьи Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием - РИА Новости, 19.10.2021
WP: обыски в доме семьи Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием
Газета Washington Post утверждает, что обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски проводятся в связи с уголовным расследованием. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:03
2021-10-19T21:03
2021-10-19T21:16
в мире
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олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски проводятся в связи с уголовным расследованием."Сотрудники ФБР во вторник провели обыск в доме, связанном с находящимся под санкциями бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках неуточненного уголовного расследования деятельности мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет", - пишет газета.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
сша
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в мире, сша, олег дерипаска, вашингтон (город), нью-йорк (город)
21:03 19.10.2021 (обновлено: 21:16 19.10.2021)
WP: обыски в доме семьи Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием
Washington post: обыски в доме родных Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием