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В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски
В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021
В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски
Вашингтонское отделение ФБР не комментирует информацию об обыске в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:34
2021-10-19T18:34
2021-10-19T19:25
фбр
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сша
вашингтон (город)
олег дерипаска
россия
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Вашингтонское отделение ФБР не комментирует информацию об обыске в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне."Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований", - заявили РИА Новости в вашингтонском офисе ФБР на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.Об обыске в доме Дерипаски в Округе Колумбия ранее сообщил журналист телеканала NBC News.
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РИА Новости
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РИА Новости
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фбр, в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), олег дерипаска, россия
18:34 19.10.2021 (обновлено: 19:25 19.10.2021)
В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски
ФБР отказалось комментировать сообщения об обыске в доме бизнесмена Дерипаски в Вашингтоне