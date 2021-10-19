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В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски

В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021

В ФБР отказались комментировать сообщения об обыске в доме Дерипаски

Вашингтонское отделение ФБР не комментирует информацию об обыске в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:34

2021-10-19T18:34

2021-10-19T19:25

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Вашингтонское отделение ФБР не комментирует информацию об обыске в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне."Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований", - заявили РИА Новости в вашингтонском офисе ФБР на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.Об обыске в доме Дерипаски в Округе Колумбия ранее сообщил журналист телеканала NBC News.

округ колумбия

сша

вашингтон (город)

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2021

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фбр, в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), олег дерипаска, россия