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ФБР несколько часов обыскивает особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне

ФБР несколько часов обыскивает особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2021

ФБР несколько часов обыскивает особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне

Агенты ФБР уже несколько часов обыскивают вашингтонский особняк, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:28

2021-10-19T21:28

2021-10-19T21:28

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Агенты ФБР уже несколько часов обыскивают вашингтонский особняк, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.Из дома в Вашингтоне, который огорожен желтыми лентами "Место преступления, не заходить", периодически выходят сотрудники ФБР, чтобы забрать из машин пластиковые контейнеры. От общения с журналистами они отказываются.Внимания агентов удостоился не только особняк, но и автомобиль, припаркованный у его входа. Из-за забора видно, как один из сотрудников открывал каждую дверь черного кроссовера Ford, а его коллега снимала интерьер автомобиля на фотоаппарат.К особняку подъехала улыбчивая сотрудница пресс-службы вашингтонского офиса ФБР."Я могу подтвердить, что наши сотрудники работают на этой локации", - единственное, что сказала она репортерам, щедро делясь с ними визитными карточками.У ворот особняка дежурит агент ФБР в форменной ветровке. Журналисты, которых собралось больше десятка, периодически просят его подвинуться, чтобы не мешать камерам."Должен же я где-то стоять", - отвечает он, отчаявшись понять противоречивые пожелания прессы.Рядом с особняком журналисты заметили Джорджа Конуэя - мужа экс-советницы Дональда Трампа и яростного критика бывшего президента США. Мужчина сделал несколько снимков и уклонился от общения с прессой.

сша

вашингтон (город)

нью-йорк (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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