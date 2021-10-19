ФБР несколько часов обыскивает особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне
ФБР несколько часов обыскивает особняк родственников Дерипаски в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Агенты ФБР уже несколько часов обыскивают вашингтонский особняк, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
Из дома в Вашингтоне, который огорожен желтыми лентами "Место преступления, не заходить", периодически выходят сотрудники ФБР, чтобы забрать из машин пластиковые контейнеры. От общения с журналистами они отказываются.
Внимания агентов удостоился не только особняк, но и автомобиль, припаркованный у его входа. Из-за забора видно, как один из сотрудников открывал каждую дверь черного кроссовера Ford, а его коллега снимала интерьер автомобиля на фотоаппарат.
К особняку подъехала улыбчивая сотрудница пресс-службы вашингтонского офиса ФБР.
"Я могу подтвердить, что наши сотрудники работают на этой локации", - единственное, что сказала она репортерам, щедро делясь с ними визитными карточками.
У ворот особняка дежурит агент ФБР в форменной ветровке. Журналисты, которых собралось больше десятка, периодически просят его подвинуться, чтобы не мешать камерам.
"Должен же я где-то стоять", - отвечает он, отчаявшись понять противоречивые пожелания прессы.
Рядом с особняком журналисты заметили Джорджа Конуэя - мужа экс-советницы Дональда Трампа и яростного критика бывшего президента США. Мужчина сделал несколько снимков и уклонился от общения с прессой.