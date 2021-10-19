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ФБР проводит обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке
ФБР проводит обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.10.2021
ФБР проводит обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке
ФБР США пришло с обысками в дом к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:39
2021-10-19T19:39
2021-10-19T20:46
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ФБР США пришло с обысками в дом к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости его представитель."Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", — сказал собеседник агентства.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники. Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.
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в мире, сша, нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр, россия
19:39 19.10.2021 (обновлено: 20:46 19.10.2021)
ФБР проводит обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Представитель Дерипаски: ФБР проводит обыски в доме родственников бизнесмена в Нью-Йорке