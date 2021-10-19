https://ria.ru/20211019/obysk-1755280072.html
ФБР проводит обыск в доме, принадлежащем родственникам Дерипаски
ФБР проводит обыск в доме, принадлежащем родственникам Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021
ФБР проводит обыск в доме, принадлежащем родственникам Дерипаски
Сотрудники ФБР работают внутри вашингтонского особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:35
2021-10-19T19:35
2021-10-19T20:40
сша
олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники ФБР работают внутри вашингтонского особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости, что обыск в доме родственников Дерипаски проводится на основании ордеров, связанных с санкциями США.Как передает корреспондент РИА Новости, один агент ФБР в форменной ветровке дежурит у входа в особняк, подступы к дому перегорожены желтой лентой с надписью "Место преступления, не входить".Общаться с журналистами, которых около дома уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подоспевшие к дому полицейские просят прессу оставаться на тротуаре и не мешать движению транспорта по проезжей части.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники. Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.
сша
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.
2021-10-19T19:35
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PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сша, олег дерипаска, обыск, фбр, россия, в мире, округ колумбия, видео
19:35 19.10.2021 (обновлено: 20:40 19.10.2021)
ФБР проводит обыск в доме, принадлежащем родственникам Дерипаски
Сотрудники ФБР проводят обыск в доме, принадлежащем родственникам Дерипаски