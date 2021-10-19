https://ria.ru/20211019/obysk-1755277591.html
ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске
ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске - РИА Новости, 19.10.2021
ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске
ФБР подтвердило обыск по адресу дома в Вашингтоне, предположительно принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:20
2021-10-19T19:20
2021-10-19T20:38
в мире
вашингтон (город)
олег дерипаска
фбр
округ колумбия
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. ФБР подтвердило обыск по адресу дома в Вашингтоне, предположительно принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске."Мы можем подтвердить, что по этому адресу проходит санкционированный судом обыск", - сказали РИА Новости в вашингтонском офисе Бюро.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники.Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.
вашингтон (город)
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Новости
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РИА Новости
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ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.
2021-10-19T19:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, вашингтон (город), олег дерипаска, фбр, округ колумбия, видео
19:20 19.10.2021 (обновлено: 20:38 19.10.2021)
ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске
ФБР подтвердило обыск в доме в Вашингтоне, который может принадлежать Дерипаске