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ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске

ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске - РИА Новости, 19.10.2021

ФБР подтвердило обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске

ФБР подтвердило обыск по адресу дома в Вашингтоне, предположительно принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:20

2021-10-19T19:20

2021-10-19T20:38

в мире

вашингтон (город)

олег дерипаска

фбр

округ колумбия

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. ФБР подтвердило обыск по адресу дома в Вашингтоне, предположительно принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске."Мы можем подтвердить, что по этому адресу проходит санкционированный судом обыск", - сказали РИА Новости в вашингтонском офисе Бюро.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники.Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.

вашингтон (город)

округ колумбия

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2021

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ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части. 2021-10-19T19:20 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, вашингтон (город), олег дерипаска, фбр, округ колумбия, видео