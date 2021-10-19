https://ria.ru/20211019/obysk-1755267701.html

ФБР проводит обыск в доме Дерипаски

ФБР проводит обыск в доме Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021

ФБР проводит обыск в доме Дерипаски

ФБР обыскала дом российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, рассказала журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:23

2021-10-19T18:23

2021-10-19T19:37

олег дерипаска

в мире

фбр

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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. ФБР обыскала дом российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, рассказала журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер."ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы", — говорится в ее сообщении в Twitter.Агенты на месте отказываются общаться с прессой. В Вашингтонском отделении ведомства подтвердили РИА Новости, что по этому адресу проходит санкционированный судом обыск.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, здание принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов.Это двухэтажное здание, построенное в 1986 году, жилой площадью в 1080 квадратных метров. В нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

https://ria.ru/20210614/deripaska-1736955495.html

https://ria.ru/20211013/tinkov-1754434502.html

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Сотрудники ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне Обстановка у дома Дерипаски в Вашингтоне. Видео NBC. 2021-10-19T18:23 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег дерипаска, в мире, фбр