https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html
Голикова предложила ввести нерабочую неделю
Голикова предложила ввести нерабочую неделю - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова предложила ввести нерабочую неделю
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:06
2021-10-19T14:06
2021-10-19T15:22
россия
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755220409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6bdaf94b4e6b01a3075167d84e018ab.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом."Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни ", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/udalenka-1755204371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755220409_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_553522a9c93f4c77592d5c70c448edf5.jpg
"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19
"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19
2021-10-19T14:06
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:06 19.10.2021 (обновлено: 15:22 19.10.2021)
Голикова предложила ввести нерабочую неделю
Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни