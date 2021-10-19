https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html

Голикова предложила ввести нерабочую неделю

Голикова предложила ввести нерабочую неделю - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова предложила ввести нерабочую неделю

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:06

2021-10-19T14:06

2021-10-19T15:22

россия

распространение коронавируса

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом."Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни ", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/udalenka-1755204371.html

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"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19 "Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19 2021-10-19T14:06 true PT1M35S

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россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии