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Лавров заявил, что НАТО игнорирует Россию
Лавров заявил, что НАТО игнорирует Россию - РИА Новости, 19.10.2021
Лавров заявил, что НАТО игнорирует Россию
Информационных обменов России со штаб-квартирой НАТО давно нет, при этом Москва была готова к переговорам с альянсом, но НАТО игнорирует российскую сторону,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:55
2021-10-19T21:58
в мире
москва
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
бельгия
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Информационных обменов России со штаб-квартирой НАТО давно нет, при этом Москва была готова к переговорам с альянсом, но НАТО игнорирует российскую сторону, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.“В принципе каких-то даже информационных обменов со штаб-квартирой североатлантического альянса давно уже нет”, - сказал Лавров журналистам на полях заседания клуба "Валдай".“Самое главное, что были обрезаны, об этом официально было сказано, все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?” - отметил глава МИД РФ.Лавров отметил, что два года назад Россия предлагала НАТО договориться об отводе учений от линии соприкосновения, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться любыми самолетами и боевыми кораблями.“И многое другое тогда было предложено. Просто стена молчания. И когда, скажем, министр иностранных дел Германии, я сегодня слышал, сказал, что тем самым своим шагом Россия показывает, что она не готова к переговорам. Я вот только что сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует, и не один год”, - подчеркнул глава МИД РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
https://ria.ru/20211019/nato-1755184306.html
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в мире, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, бельгия
13:55 19.10.2021 (обновлено: 21:58 19.10.2021)
 
Лавров заявил, что НАТО игнорирует Россию

Лавров: Россия была готова к переговорам с НАТО, но альянс просто игнорирует Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Информационных обменов России со штаб-квартирой НАТО давно нет, при этом Москва была готова к переговорам с альянсом, но НАТО игнорирует российскую сторону, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“В принципе каких-то даже информационных обменов со штаб-квартирой североатлантического альянса давно уже нет”, - сказал Лавров журналистам на полях заседания клуба "Валдай".
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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“Самое главное, что были обрезаны, об этом официально было сказано, все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?” - отметил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что два года назад Россия предлагала НАТО договориться об отводе учений от линии соприкосновения, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться любыми самолетами и боевыми кораблями.
“И многое другое тогда было предложено. Просто стена молчания. И когда, скажем, министр иностранных дел Германии, я сегодня слышал, сказал, что тем самым своим шагом Россия показывает, что она не готова к переговорам. Я вот только что сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует, и не один год”, - подчеркнул глава МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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