https://ria.ru/20211019/nato-1755197720.html

НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров

НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021

НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров

Североатлантический альянс "похоронил" идею консультаций с Россией, сказал глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:50

2021-10-19T13:50

2021-10-19T17:41

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бельгия

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сергей лавров

совет россия-нато

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СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс "похоронил" идею консультаций с Россией, сказал глава МИД Сергей Лавров."Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается", — сказал он журналистам.Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды. Министр добавил, что логику в действиях альянса искать не приходится.Он отметил, что даже информационных обменов со штаб-квартирой организации давно уже нет.“Самое главное, что были обрезаны, об этом официально было сказано, все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?” — подчеркнул глава МИД.Лавров напомнил, что два года назад Россия предлагала договориться об отводе учений от линии соприкосновения, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться любыми самолетами и боевыми кораблями.По его словам, страна исходит из того, что альянс первым сделает шаги для улучшения отношений.Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при организации: помимо военной миссии связи, в Москве также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также перестанет действовать с 1 ноября или чуть позже. Для контактов со страной альянсу теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве 2021-10-19T13:50 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, в мире, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато