https://ria.ru/20211019/nato-1755197720.html
НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров
НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021
НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров
Североатлантический альянс "похоронил" идею консультаций с Россией, сказал глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:50
2021-10-19T13:50
2021-10-19T17:41
нато
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в мире
бельгия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
совет россия-нато
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СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс "похоронил" идею консультаций с Россией, сказал глава МИД Сергей Лавров."Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается", — сказал он журналистам.Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды. Министр добавил, что логику в действиях альянса искать не приходится.Он отметил, что даже информационных обменов со штаб-квартирой организации давно уже нет.“Самое главное, что были обрезаны, об этом официально было сказано, все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?” — подчеркнул глава МИД.Лавров напомнил, что два года назад Россия предлагала договориться об отводе учений от линии соприкосновения, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться любыми самолетами и боевыми кораблями.По его словам, страна исходит из того, что альянс первым сделает шаги для улучшения отношений.Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при организации: помимо военной миссии связи, в Москве также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также перестанет действовать с 1 ноября или чуть позже. Для контактов со страной альянсу теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
2021-10-19T13:50
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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нато, россия, в мире, бельгия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато
13:50 19.10.2021 (обновлено: 17:41 19.10.2021)
НАТО похоронила идею консультаций с Россией, заявил Лавров
Лавров: НАТО похоронила идею консультаций с Россией
СОЧИ, 19 окт — РИА Новости.
Североатлантический альянс "похоронил" идею консультаций с Россией
, сказал глава МИД Сергей Лавров
.
"Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия
— НАТО
, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается", — сказал он журналистам.
Лавров подчеркнул, что приостановка работы миссии в Москве стала вынужденным ответным шагом на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже трижды. Министр добавил, что логику в действиях альянса искать не приходится.
Он отметил, что даже информационных обменов со штаб-квартирой организации давно уже нет.
“Самое главное, что были обрезаны, об этом официально было сказано, все контакты между военными. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведем речь?” — подчеркнул глава МИД.
Лавров напомнил, что два года назад Россия предлагала договориться об отводе учений от линии соприкосновения, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться любыми самолетами и боевыми кораблями.
“И многое другое тогда было предложено. Просто стена молчания. И когда, скажем, министр иностранных дел Германии, я сегодня слышал, сказал, что тем самым своим шагом Россия показывает, что она не готова к переговорам. Я вот только что сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует, и не один год”, — заключил министр.
По его словам, страна исходит из того, что альянс первым сделает шаги для улучшения отношений.
Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при организации: помимо военной миссии связи, в Москве
также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также перестанет действовать с 1 ноября или чуть позже. Для контактов со страной альянсу теперь следует обращаться к послу России в Бельгии
.