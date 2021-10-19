https://ria.ru/20211019/nato-1755195630.html

В Москве ждут шагов навстречу со стороны НАТО, заявил Лавров

В Москве ждут шагов навстречу со стороны НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве ждут шагов навстречу со стороны НАТО, заявил Лавров

Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:45

2021-10-19T13:45

2021-10-19T14:28

нато

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой другой страной запада или какого-либо иного региона мира", - сказал он журналистам.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.

https://ria.ru/20211019/nato-1755146640.html

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2021

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нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров