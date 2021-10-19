https://ria.ru/20211019/nato-1755184306.html
В Кремле прокомментировали закрытие информбюро НАТО в Москве
В Кремле прокомментировали закрытие информбюро НАТО в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
В Кремле прокомментировали закрытие информбюро НАТО в Москве
Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве, диалога и так не было, а фактическое положение дел теперь оформлено де-юре, заявил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:03
2021-10-19T13:03
2021-10-19T13:38
в мире
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дмитрий песков
нато
россия
бельгия
сергей лавров
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве, диалога и так не было, а фактическое положение дел теперь оформлено де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО : помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Но в целом, если говорить об этой ситуации, положение дел де-факто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений, собственно, никогда и не было, диалога не было... От этого (закрытия бюро - ред.) мы не пострадаем, не пострадаем потому, что диалога с НАТО у нас и так не было", - заявил Песков журналистам.Организация Североатлантического договора (НАТО) декларировала свое намерение всячески сдерживать Россию, высылка дипломатов стала последней каплей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова определёнными действиями, ну и такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе - все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым приведение состояния де-факто в состояние де-юре", - заявил Песков журналистам.
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в мире, москва, дмитрий песков, нато, россия, бельгия, сергей лавров
13:03 19.10.2021 (обновлено: 13:38 19.10.2021)
В Кремле прокомментировали закрытие информбюро НАТО в Москве
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия
не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве
, диалога и так не было, а фактическое положение дел теперь оформлено де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО
: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии
.
"Но в целом, если говорить об этой ситуации, положение дел де-факто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений, собственно, никогда и не было, диалога не было... От этого (закрытия бюро - ред.) мы не пострадаем, не пострадаем потому, что диалога с НАТО у нас и так не было", - заявил Песков журналистам.
Организация Североатлантического договора (НАТО) декларировала свое намерение всячески сдерживать Россию, высылка дипломатов стала последней каплей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова определёнными действиями, ну и такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе - все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым приведение состояния де-факто в состояние де-юре", - заявил Песков журналистам.