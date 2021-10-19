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США предрекли начало третьей мировой войны из-за России
В США испугались новой войны после приостановки Россией миссии при НАТО - РИА Новости, 19.10.2021
США предрекли начало третьей мировой войны из-за России
Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Многие убеждены, что альянс давно не актуален и только РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:47
2021-10-19T12:20
грузия
бельгия
джо байден
нато
министерство обороны сша
сергей лавров
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Многие убеждены, что альянс давно не актуален и только ухудшает обстановку на международной арене."Весь замысел НАТО исчерпал себя десятилетия назад. Но люди, стоящие за организацией, отчаянно боролись за то, чтобы сохранить ее финансирование и могущество, даже когда в ней больше не осталось смысла", — отметил пользователь с ником Drowlord101."Идея о том, что наши войска в Европе защищают ЕС с его 17-триллионным ВВП от России, просто смехотворна. Всем известно, что вся суть НАТО в коррупции. Русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО", — считает JoshuaV."Легко ругать Россию за разрыв связей. Но вот что интересно: за день до этого разрыва России с НАТО, перед самым визитом Ллойда Остина в Киев и Тбилиси, накануне всего этого в Пентагоне заявили, что двери НАТО для Украины и Грузии в принципе открыты", — написал Warrior."Будет конфликт, потому что НАТО ведет себя как в 90-е, когда никто в мире не мог противостоять ее агрессии. В итоге они ничего не усвоили, время потрачено впустую. Из оборонной организации НАТО превратилась в хулиганскую, которая ведет войны по всему миру", — возмутился dallascena."Китай хочет войны из-за Тайваня, а Россия "приостанавливает свою миссию в НАТО" после того, как стала новым лучшим другом Пекина? Спасибо Джо Байдену за подготовку сцены для Третьей мировой войны", — подытожили читатели.В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку восьми российских дипломатов при НАТО: помимо приостановки военной миссии альянса в Москве, закрывается ее информбюро. Российское постпредство при НАТО прекратит работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Москвой альянсу теперь следует обращаться к послу в Бельгии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/nato-1755119353.html
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грузия, бельгия, джо байден, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, ллойд остин, россия
09:47 19.10.2021 (обновлено: 12:20 19.10.2021)
 
В США испугались новой войны после приостановки Россией миссии при НАТО

Американцы испугались Третьей мировой войны после приостановки Россией миссии при НАТО

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Многие убеждены, что альянс давно не актуален и только ухудшает обстановку на международной арене.
"Весь замысел НАТО исчерпал себя десятилетия назад. Но люди, стоящие за организацией, отчаянно боролись за то, чтобы сохранить ее финансирование и могущество, даже когда в ней больше не осталось смысла", — отметил пользователь с ником Drowlord101.
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Вчера, 22:24В мире
В Госдепе заговорили о реакции НАТО на "агрессию" России
"Идея о том, что наши войска в Европе защищают ЕС с его 17-триллионным ВВП от России, просто смехотворна. Всем известно, что вся суть НАТО в коррупции. Русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО", — считает JoshuaV.
"Легко ругать Россию за разрыв связей. Но вот что интересно: за день до этого разрыва России с НАТО, перед самым визитом Ллойда Остина в Киев и Тбилиси, накануне всего этого в Пентагоне заявили, что двери НАТО для Украины и Грузии в принципе открыты", — написал Warrior.
"Будет конфликт, потому что НАТО ведет себя как в 90-е, когда никто в мире не мог противостоять ее агрессии. В итоге они ничего не усвоили, время потрачено впустую. Из оборонной организации НАТО превратилась в хулиганскую, которая ведет войны по всему миру", — возмутился dallascena.
"Китай хочет войны из-за Тайваня, а Россия "приостанавливает свою миссию в НАТО" после того, как стала новым лучшим другом Пекина? Спасибо Джо Байдену за подготовку сцены для Третьей мировой войны", — подытожили читатели.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку восьми российских дипломатов при НАТО: помимо приостановки военной миссии альянса в Москве, закрывается ее информбюро. Российское постпредство при НАТО прекратит работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Москвой альянсу теперь следует обращаться к послу в Бельгии.
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В США предупредили о резком откате НАТО на Запад из-за России
 
ГрузияБельгияДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровЛлойд ОстинРоссия
 
 
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