https://ria.ru/20211019/nato-1755146640.html

США предрекли начало третьей мировой войны из-за России

В США испугались новой войны после приостановки Россией миссии при НАТО - РИА Новости, 19.10.2021

США предрекли начало третьей мировой войны из-за России

Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Многие убеждены, что альянс давно не актуален и только РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:47

2021-10-19T09:47

2021-10-19T12:20

грузия

бельгия

джо байден

нато

министерство обороны сша

сергей лавров

ллойд остин

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО. Многие убеждены, что альянс давно не актуален и только ухудшает обстановку на международной арене."Весь замысел НАТО исчерпал себя десятилетия назад. Но люди, стоящие за организацией, отчаянно боролись за то, чтобы сохранить ее финансирование и могущество, даже когда в ней больше не осталось смысла", — отметил пользователь с ником Drowlord101."Идея о том, что наши войска в Европе защищают ЕС с его 17-триллионным ВВП от России, просто смехотворна. Всем известно, что вся суть НАТО в коррупции. Русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО", — считает JoshuaV."Легко ругать Россию за разрыв связей. Но вот что интересно: за день до этого разрыва России с НАТО, перед самым визитом Ллойда Остина в Киев и Тбилиси, накануне всего этого в Пентагоне заявили, что двери НАТО для Украины и Грузии в принципе открыты", — написал Warrior."Будет конфликт, потому что НАТО ведет себя как в 90-е, когда никто в мире не мог противостоять ее агрессии. В итоге они ничего не усвоили, время потрачено впустую. Из оборонной организации НАТО превратилась в хулиганскую, которая ведет войны по всему миру", — возмутился dallascena."Китай хочет войны из-за Тайваня, а Россия "приостанавливает свою миссию в НАТО" после того, как стала новым лучшим другом Пекина? Спасибо Джо Байдену за подготовку сцены для Третьей мировой войны", — подытожили читатели.В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку восьми российских дипломатов при НАТО: помимо приостановки военной миссии альянса в Москве, закрывается ее информбюро. Российское постпредство при НАТО прекратит работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Москвой альянсу теперь следует обращаться к послу в Бельгии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/nato-1755119353.html

https://ria.ru/20211018/otkat-1755104070.html

грузия

бельгия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, бельгия, джо байден, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, ллойд остин, россия