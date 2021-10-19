Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам
Эксперт Семенова предупредила россиян о нововведениях в налоге на доход по вкладам
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.
"С 1 января 2021 года, согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ. Независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физлиц по новым правилам", — объяснила она.
По словам эксперта, ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. Она будет одинаковой как налоговых резидентов РФ, так и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. НДФЛ будет облагаться сумма, превышающая все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.