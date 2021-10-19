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Россиянам придется платить налог по-новому
Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам - РИА Новости, 19.10.2021
Россиянам придется платить налог по-новому
С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:17
2021-10-19T02:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
рэу имени г. в. плеханова
налоги
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.По словам эксперта, ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. Она будет одинаковой как налоговых резидентов РФ, так и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. НДФЛ будет облагаться сумма, превышающая все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, налоги, россия
02:17 19.10.2021
 
Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам

Эксперт Семенова предупредила россиян о нововведениях в налоге на доход по вкладам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.
"С 1 января 2021 года, согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ. Независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физлиц по новым правилам", — объяснила она.
По словам эксперта, ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. Она будет одинаковой как налоговых резидентов РФ, так и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. НДФЛ будет облагаться сумма, превышающая все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаНалогиРоссия
 
 
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