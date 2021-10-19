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Россиянам придется платить налог по-новому

Специалист предупредила о новшествах по налогу на доход по вкладам - РИА Новости, 19.10.2021

Россиянам придется платить налог по-новому

С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:17

2021-10-19T02:17

2021-10-19T02:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

рэу имени г. в. плеханова

налоги

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.По словам эксперта, ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. Она будет одинаковой как налоговых резидентов РФ, так и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. НДФЛ будет облагаться сумма, превышающая все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, налоги, россия