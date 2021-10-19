17:28 19.10.2021 (обновлено: 02:24 20.10.2021)
Ученые предупредили об опасной мутации дельта-штамма коронавируса
FT: распространяющийся в Британии штамм коронавируса может быть заразнее дельты
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении "потомка" индийского штамма коронавируса. Об этом пишет Financial Times.
"Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию "дельты", но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании", — говорится в статье.
По мнению ученых, новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии, отметили они.
Сейчас в мире наиболее распространена дельта-мутация SARS-CoV-2. На нее приходится большая часть новых случаев COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, пока не появится более конкурентоспособный штамм коронавируса.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.