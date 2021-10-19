https://ria.ru/20211019/murashko-1755196333.html

Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса

Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса

Принятые в ряде регионов меры позволили несколько замедлить темпы прироста заболеваемости коронавирусом, но необходимы новые немедицинские меры, заявил министр... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:47

2021-10-19T13:47

2021-10-19T14:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Принятые в ряде регионов меры позволили несколько замедлить темпы прироста заболеваемости коронавирусом, но необходимы новые немедицинские меры, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко, россия