https://ria.ru/20211019/muftiy-1755256528.html

В Узбекистане выбрали главу мусульман

В Узбекистане выбрали главу мусульман - РИА Новости, 19.10.2021

В Узбекистане выбрали главу мусульман

Совет улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ) избрал своим председателем и главным муфтием республики главного имам-хатиба (настоятеля)... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:29

2021-10-19T17:29

2021-10-19T17:29

религия

справки

бухара

москва

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Совет улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ) избрал своим председателем и главным муфтием республики главного имам-хатиба (настоятеля) Ташкента 53-летнего Нуриддина Холикназарова, сообщает во вторник пресс-служба УМУ.Прежний главный муфтий Узбекистана, председатель УМУ, 71-летний Усмонхон Алимов, скончался 15 августа во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний. Алимов возглавлял управление мусульман страны с 2006 года."Сегодня на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман Узбекистана на должность председателем управления мусульман, муфтия Узбекистана избран Нуриддин Холикназаров", - говорится в сообщении на сайте УМУ.Холикназаров родился в 1968 году, получил религиозное обучение в медресе "Мир-и Араб" в Бухаре и Ташкентском исламском институте. С августа 2019 года он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента, ранее был главным имам-хатибом Андижанской области на востоке Узбекистана.

https://ria.ru/20210815/muftiy-1745793773.html

бухара

москва

андижанская область

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справки, бухара, москва, андижанская область