https://ria.ru/20211019/muftiy-1755256528.html
В Узбекистане выбрали главу мусульман
В Узбекистане выбрали главу мусульман - РИА Новости, 19.10.2021
В Узбекистане выбрали главу мусульман
Совет улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ) избрал своим председателем и главным муфтием республики главного имам-хатиба (настоятеля)... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:29
2021-10-19T17:29
2021-10-19T17:29
религия
справки
бухара
москва
андижанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156095/16/1560951642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ac8682818032acd616c280c25405bdb.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Совет улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ) избрал своим председателем и главным муфтием республики главного имам-хатиба (настоятеля) Ташкента 53-летнего Нуриддина Холикназарова, сообщает во вторник пресс-служба УМУ.Прежний главный муфтий Узбекистана, председатель УМУ, 71-летний Усмонхон Алимов, скончался 15 августа во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний. Алимов возглавлял управление мусульман страны с 2006 года."Сегодня на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман Узбекистана на должность председателем управления мусульман, муфтия Узбекистана избран Нуриддин Холикназаров", - говорится в сообщении на сайте УМУ.Холикназаров родился в 1968 году, получил религиозное обучение в медресе "Мир-и Араб" в Бухаре и Ташкентском исламском институте. С августа 2019 года он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента, ранее был главным имам-хатибом Андижанской области на востоке Узбекистана.
https://ria.ru/20210815/muftiy-1745793773.html
бухара
москва
андижанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156095/16/1560951642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc8193644379c66dcaaf9f8bf75b57ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, бухара, москва, андижанская область
ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Совет улемов (богословов) управления мусульман Узбекистана (УМУ) избрал своим председателем и главным муфтием республики главного имам-хатиба (настоятеля) Ташкента 53-летнего Нуриддина Холикназарова, сообщает во вторник пресс-служба УМУ.
Прежний главный муфтий Узбекистана, председатель УМУ, 71-летний Усмонхон Алимов, скончался 15 августа во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний. Алимов возглавлял управление мусульман страны с 2006 года.
"Сегодня на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман Узбекистана на должность председателем управления мусульман, муфтия Узбекистана избран Нуриддин Холикназаров", - говорится в сообщении на сайте УМУ.
Холикназаров родился в 1968 году, получил религиозное обучение в медресе "Мир-и Араб" в Бухаре и Ташкентском исламском институте. С августа 2019 года он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента, ранее был главным имам-хатибом Андижанской области на востоке Узбекистана.