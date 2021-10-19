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Самарский губернатор проинспектировал строительство моста через Волгу
Самарский губернатор проинспектировал строительство моста через Волгу - РИА Новости, 19.10.2021
Самарский губернатор проинспектировал строительство моста через Волгу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проинспектировал ход строительства моста через Волгу, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:53
2021-10-19T18:53
экономика
самарская область
москва
дмитрий азаров
владимир путин
россия
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САМАРА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проинспектировал ход строительства моста через Волгу, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства новой дороги "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", - говорится в сообщении.По словам Азарова, которого цитирует пресс-служба, стройка находится под его постоянным контролем. "Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, самый крупный проект государственно-частного партнерства в стране. Для Самарской области он является крайне важным, потому что дает колоссальный импульс развитию нашего региона на десятилетия вперед", - приводит пресс-служба слова губернатора.По данным пресс-службы, текущий уровень технической готовности объекта составляет около 32%, согласно проекту, до конца 2021 года этот показатель должен составить 43%. По информации руководителя проекта АО "Дороги и Мосты" Дмитрия Кондакова, на прошлой неделе был выполнен второй этап надвижки первого самого крупного судоходного пролета на левой стороне Волги длиной 156 метров. Без отставания от графика идет строительство автодороги, общая протяженность которой составит 90 километров. Отмечается, что работы на объекте будут вестись круглосуточно и круглогодично."Сегодня мы смогли убедиться, что ход строительства идет в соответствии с графиком. Есть небольшое опережение, которое позволяет нам уверенно пройти месяцы, завершающие текущий год, и рассчитывать, что всех плановых показателей по возведению объекта достигнем", - цитирует Азарова пресс-служба.Работы по возведению объекта начались в конце 2019 года. Длина моста составит 3,7 километров, он будет иметь четыре полосы движения. По данным областных властей, автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти. Открытие моста запланировано на 2024 год.Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210930/metro-1752472011.html
https://ria.ru/20210929/nestle-1752353062.html
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экономика, самарская область, москва, дмитрий азаров, владимир путин, россия
18:53 19.10.2021
 
Самарский губернатор проинспектировал строительство моста через Волгу

Губернатор Самарской области Азаров проинспектировал строительство моста через Волгу

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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САМАРА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник проинспектировал ход строительства моста через Волгу, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства новой дороги "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", - говорится в сообщении.
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По словам Азарова, которого цитирует пресс-служба, стройка находится под его постоянным контролем. "Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, самый крупный проект государственно-частного партнерства в стране. Для Самарской области он является крайне важным, потому что дает колоссальный импульс развитию нашего региона на десятилетия вперед", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По данным пресс-службы, текущий уровень технической готовности объекта составляет около 32%, согласно проекту, до конца 2021 года этот показатель должен составить 43%. По информации руководителя проекта АО "Дороги и Мосты" Дмитрия Кондакова, на прошлой неделе был выполнен второй этап надвижки первого самого крупного судоходного пролета на левой стороне Волги длиной 156 метров. Без отставания от графика идет строительство автодороги, общая протяженность которой составит 90 километров. Отмечается, что работы на объекте будут вестись круглосуточно и круглогодично.
"Сегодня мы смогли убедиться, что ход строительства идет в соответствии с графиком. Есть небольшое опережение, которое позволяет нам уверенно пройти месяцы, завершающие текущий год, и рассчитывать, что всех плановых показателей по возведению объекта достигнем", - цитирует Азарова пресс-служба.
Работы по возведению объекта начались в конце 2019 года. Длина моста составит 3,7 километров, он будет иметь четыре полосы движения. По данным областных властей, автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти. Открытие моста запланировано на 2024 год.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
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ЭкономикаСамарская областьМоскваДмитрий АзаровВладимир ПутинРоссия
 
 
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