В Мосгордуме поддержали проект о соцвыплатах пожарным и спасателям
Комиссия Мосгордумы поддержала проект о социальных выплатах пожарным и спасателям
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, решение принято на заседании комиссии во вторник.
Комиссия рассматривала проект закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве".
Как сообщил редактор законопроекта, глава комиссии Кирилл Щитов, принятие данного закона позволит устранить возникшие правовые разночтения в области обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований и пожарных противопожарной службы Москвы и привести законодательство столицы в данной области в соответствие с федеральным.
По словам Щитова, в федеральном законе "О страховых пенсиях" установлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для: лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; мужчин и женщин по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России.
"При этом, несмотря на то, что работа пожарных и спасателей Москвы осуществляется в аналогичных условиях, сопряженных с ежедневным риском для жизни и здоровья, право на досрочное назначение им страховой пенсии по старости федеральным законодательством не установлено. Предлагаю законопроект, которым мы сможем минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий. Законопроектом предлагается установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки ежемесячную социальную выплату пожарным и спасателям Москвы по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа", - сказал Щитов.
По его словам, размер ежемесячной социальной выплаты будет устанавливаться правительством Москвы.
"Комиссия рекомендует Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении и, при отсутствии поправок, в целом",- сообщил Щитов по итогам голосования.
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