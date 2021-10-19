https://ria.ru/20211019/moskva-1755164899.html

В Мосгордуме поддержали проект о соцвыплатах пожарным и спасателям

В Мосгордуме поддержали проект о соцвыплатах пожарным и спасателям - РИА Новости, 19.10.2021

В Мосгордуме поддержали проект о соцвыплатах пожарным и спасателям

Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:30

2021-10-19T11:30

2021-10-19T11:30

общество

москва

московская городская дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кирилл щитов

россия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, решение принято на заседании комиссии во вторник.Комиссия рассматривала проект закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве".Как сообщил редактор законопроекта, глава комиссии Кирилл Щитов, принятие данного закона позволит устранить возникшие правовые разночтения в области обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований и пожарных противопожарной службы Москвы и привести законодательство столицы в данной области в соответствие с федеральным.По словам Щитова, в федеральном законе "О страховых пенсиях" установлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для: лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; мужчин и женщин по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России."При этом, несмотря на то, что работа пожарных и спасателей Москвы осуществляется в аналогичных условиях, сопряженных с ежедневным риском для жизни и здоровья, право на досрочное назначение им страховой пенсии по старости федеральным законодательством не установлено. Предлагаю законопроект, которым мы сможем минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий. Законопроектом предлагается установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки ежемесячную социальную выплату пожарным и спасателям Москвы по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа", - сказал Щитов.По его словам, размер ежемесячной социальной выплаты будет устанавливаться правительством Москвы."Комиссия рекомендует Московской городской думе принять данный законопроект в первом чтении и, при отсутствии поправок, в целом",- сообщил Щитов по итогам голосования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/vyplaty-1754655538.html

https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754220063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кирилл щитов, россия