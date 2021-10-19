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Москвичей предупредили о заморозках и гололедице
Москвичей предупредили о заморозках и гололедице - РИА Новости, 19.10.2021
Москвичей предупредили о заморозках и гололедице
Вечером во вторник в Москве ожидается скоротечный заряд снега, в ночь на среду ожидаются заморозки и гололедица , сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:32
2021-10-19T09:42
общество
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидается скоротечный заряд снега, в ночь на среду ожидаются заморозки и гололедица , сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, с утра во вторник в Москве уже прошел первый мокрый снег."Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица",- сообщил Тишковец.Он отметил, что они будут локальными и слабыми, снежный покров не образуется.
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общество, москва, погода, евгений тишковец
09:32 19.10.2021 (обновлено: 09:42 19.10.2021)
 
Москвичей предупредили о заморозках и гололедице

В Москве вечером пойдет снег, ночью ожидаются заморозки и гололедица

CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
CC0 / jill111 /
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидается скоротечный заряд снега, в ночь на среду ожидаются заморозки и гололедица , сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
По его словам, с утра во вторник в Москве уже прошел первый мокрый снег.
"Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица",- сообщил Тишковец.
Он отметил, что они будут локальными и слабыми, снежный покров не образуется.
Первый снег в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
08:33
В Москве пошел первый снег
 
ОбществоМоскваПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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