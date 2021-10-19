https://ria.ru/20211019/moskva-1755144285.html

Москвичей предупредили о заморозках и гололедице

Москвичей предупредили о заморозках и гололедице - РИА Новости, 19.10.2021

Москвичей предупредили о заморозках и гололедице

Вечером во вторник в Москве ожидается скоротечный заряд снега, в ночь на среду ожидаются заморозки и гололедица , сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:32

2021-10-19T09:32

2021-10-19T09:42

общество

москва

погода

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_0:306:5157:3207_1920x0_80_0_0_ad4b31cb0701c1af318486a595557a6c.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидается скоротечный заряд снега, в ночь на среду ожидаются заморозки и гололедица , сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, с утра во вторник в Москве уже прошел первый мокрый снег."Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица",- сообщил Тишковец.Он отметил, что они будут локальными и слабыми, снежный покров не образуется.

https://ria.ru/20211019/sneg-1755139177.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, евгений тишковец