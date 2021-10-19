https://ria.ru/20211019/miting-1755140335.html
У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев
У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев - РИА Новости, 19.10.2021
У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев
Участники ряда ветеранских организаций проводят во вторник митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:52
2021-10-19T08:52
2021-10-19T10:15
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда ветеранских организаций проводят во вторник митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.По оценке корреспондента, возле офиса президента Владимира Зеленского собрались около тысячи митингующих, в том числе из Украинского союза ветеранов Афганистана.Они требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.Участники митинга держат флаги своих ветеранских организаций, национальные флаги. Политической символики на акции нет.Здание офиса президента охраняют полицейские. Перед проходом к офису полиция осматривала вещи всех желающих попасть на митинг. Обстановка спокойная.Участники митинга общаются, слушают песни, в том числе про войну в Афганистане. В беседах они возмущаются работой органов исполнительной власти.
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Пикет ветеранов Афганистана возле офиса Зеленского в Киеве
В Киеве ветераны-«афганцы» вышли пикетировать офис Зеленского. Они требуют сохранения социальных гарантий и медобеспечения.
2021-10-19T08:52
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в мире, украина, киев
08:52 19.10.2021 (обновлено: 10:15 19.10.2021)
У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев
У офиса Зеленского в Киеве митингуют около тысячи ветеранов-афганцев
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда ветеранских организаций проводят во вторник митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
По оценке корреспондента, возле офиса президента Владимира Зеленского
собрались около тысячи митингующих, в том числе из Украинского союза ветеранов Афганистана
.
Они требуют снять с рассмотрения Верховной рады
ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.
Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.
Участники митинга держат флаги своих ветеранских организаций, национальные флаги. Политической символики на акции нет.
Здание офиса президента охраняют полицейские. Перед проходом к офису полиция осматривала вещи всех желающих попасть на митинг. Обстановка спокойная.
Участники митинга общаются, слушают песни, в том числе про войну в Афганистане. В беседах они возмущаются работой органов исполнительной власти.