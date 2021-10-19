https://ria.ru/20211019/miting-1755140335.html

У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев

У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев - РИА Новости, 19.10.2021

У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев

Участники ряда ветеранских организаций проводят во вторник митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:52

2021-10-19T08:52

2021-10-19T10:15

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда ветеранских организаций проводят во вторник митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.По оценке корреспондента, возле офиса президента Владимира Зеленского собрались около тысячи митингующих, в том числе из Украинского союза ветеранов Афганистана.Они требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.Участники митинга держат флаги своих ветеранских организаций, национальные флаги. Политической символики на акции нет.Здание офиса президента охраняют полицейские. Перед проходом к офису полиция осматривала вещи всех желающих попасть на митинг. Обстановка спокойная.Участники митинга общаются, слушают песни, в том числе про войну в Афганистане. В беседах они возмущаются работой органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20211019/yazyk-1755132881.html

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Пикет ветеранов Афганистана возле офиса Зеленского в Киеве В Киеве ветераны-«афганцы» вышли пикетировать офис Зеленского. Они требуют сохранения социальных гарантий и медобеспечения. 2021-10-19T08:52 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, киев