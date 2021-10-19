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https://ria.ru/20211019/mirotvorets-1755286275.html
Девочка из Луганска написала генсеку ООН о давлении "Миротворца" на детей
Девочка из Луганска написала генсеку ООН о давлении "Миротворца" на детей - РИА Новости, 19.10.2021
Девочка из Луганска написала генсеку ООН о давлении "Миротворца" на детей
Украинский сайт "Миротворец" не в первый раз публикует данные детей и подвергает их угрозе, написала 12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова в письме... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:19
2021-10-19T20:19
в мире
оон
луганск
дунья миятович
донецкая народная республика
мария захарова
обсе
антониу гутерреш
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ООН, 19 окт – РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" не в первый раз публикует данные детей и подвергает их угрозе, написала 12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу.РИА Новости удалось ознакомиться с содержанием письма.Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте "Миротворец". Ранее она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях."Уже не в первый раз "Миротворец" без письменного согласия публикует личные данные таких же детей, как я, оказывая на них психологическое давление и неся угрозу их безопасности", - пишет Савенкова."Страшнее всего то, что я не единственный ребенок, ставший жертвой агрессии взрослых руководителей сайта "Миротворец", - отмечает она.Жительница Луганска заявляет, что ее обвинили в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и распространении "фейковой" информации. "Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье и безопасность семьи", - пишет Савенкова.Жительница Луганска просит Гутерреша о помощи и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован."Также прошу ООН контролировать соблюдение прав детей и немедленно реагировать на появление сайтов, подобных "Миротворцу". Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы правительство Украины исполняло законы своей страны и не подвергало опасности жизни несовершеннолетних… Дети не должны становиться жертвами травли и насилия из-за политических взглядов взрослых", - говорится в письме.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20211019/mirotvorets-1755269040.html
https://ria.ru/20211018/devochka-1755112610.html
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луганск
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Девочка из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт "Миротворец"
12-летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую за призывы помнить о детях Донбасса включили в базу "Миротворец", обратилась к Зеленскому с просьбой закрыть скандальный сайт и "поскорее остановить войну".
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в мире, оон, луганск, дунья миятович, донецкая народная республика, мария захарова, обсе, антониу гутерреш, россия
20:19 19.10.2021
 
Девочка из Луганска написала генсеку ООН о давлении "Миротворца" на детей

Девочка из Луганска написала генсеку ООН о психологическом давлении "Миротворца" на детей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтелла "Я люблю Луганск" в Луганск
Стелла Я люблю Луганск в Луганск - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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ООН, 19 окт – РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" не в первый раз публикует данные детей и подвергает их угрозе, написала 12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
РИА Новости удалось ознакомиться с содержанием письма.
Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте "Миротворец". Ранее она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.
"Уже не в первый раз "Миротворец" без письменного согласия публикует личные данные таких же детей, как я, оказывая на них психологическое давление и неся угрозу их безопасности", - пишет Савенкова.
"Страшнее всего то, что я не единственный ребенок, ставший жертвой агрессии взрослых руководителей сайта "Миротворец", - отмечает она.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 18:28
Девочка из Луганска попросила генсека ООН повлиять на закрытие "Миротворца"
Жительница Луганска заявляет, что ее обвинили в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и распространении "фейковой" информации. "Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье и безопасность семьи", - пишет Савенкова.
Жительница Луганска просит Гутерреша о помощи и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован.
"Также прошу ООН контролировать соблюдение прав детей и немедленно реагировать на появление сайтов, подобных "Миротворцу". Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы правительство Украины исполняло законы своей страны и не подвергало опасности жизни несовершеннолетних… Дети не должны становиться жертвами травли и насилия из-за политических взглядов взрослых", - говорится в письме.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 21:10
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 21:55
В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки
 
В миреООНЛуганскДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваОБСЕАнтониу ГутеррешРоссия
 
 
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