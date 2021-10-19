https://ria.ru/20211019/mirotvorets-1755269040.html

Девочка из Луганска попросила генсека ООН повлиять на закрытие "Миротворца"

Девочка из Луганска попросила генсека ООН повлиять на закрытие "Миротворца" - РИА Новости, 19.10.2021

Девочка из Луганска попросила генсека ООН повлиять на закрытие "Миротворца"

Двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в список сайта "Миротворец", написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на Киев, РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:28

2021-10-19T18:28

2021-10-19T18:28

в мире

украина

оон

луганская народная республика

дмитрий полянский

антониу гутерреш

сайт "миротворец"

ситуация в днр и лнр

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ООН, 19 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в список сайта "Миротворец", написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на Киев, чтобы закрыть экстремистский ресурс, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу украинского сайта "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Ранее она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь."Вчера мы препроводили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо Фаины Савенковой, в котором она просит его оказать воздействие на Украину с тем, чтобы экстремистский сайт "Миротворец", в базу данных которого ее внесли украинские националисты и радикалы, был закрыт", - написал Полянский в своем Telegram-канале."Это не совсем обычная практика для нашего постпредства, как правило, мы пересылаем в ООН письма органов власти и общественных организаций, однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации. Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки", - добавил он.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211018/devochka-1755112610.html

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html

https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html

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луганская народная республика

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в мире, украина, оон, луганская народная республика, дмитрий полянский, антониу гутерреш, сайт "миротворец", ситуация в днр и лнр, россия