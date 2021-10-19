https://ria.ru/20211019/minsk-1755206034.html
Москва продолжает диалог с Минском о Можейко и "КП в Беларуси"
Москва продолжает диалог с Минском о Можейко и "КП в Беларуси" - РИА Новости, 19.10.2021
Москва продолжает диалог с Минском о Можейко и "КП в Беларуси"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва продолжает заниматься вопросом "КП в Беларуси" и общается по этому поводу с Минском. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:18
2021-10-19T14:18
2021-10-19T14:18
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белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва продолжает заниматься вопросом "КП в Беларуси" и общается по этому поводу с Минском."Я уже это комментировал, мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами", - сказал Лавров журналистам. "Продолжаем им (этим вопросом - ред.) заниматься", - добавил он.Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из расписания заседаний суда. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753311830.html
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в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, геннадий можейко
Москва продолжает диалог с Минском о Можейко и "КП в Беларуси"
Лавров: Москва продолжает общаться с Минском по вопросу "КП в Беларуси"