https://ria.ru/20211019/milokhin-1755270412.html
"Бестолковый человек": продюсер Милохина рассказал о накоплениях блогера
"Бестолковый человек": продюсер Милохина рассказал о накоплениях блогера - РИА Новости, 19.10.2021
"Бестолковый человек": продюсер Милохина рассказал о накоплениях блогера
Продюсер Дани Милохина Ярослав Андреев в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал о накоплениях звездного блогера. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:47
2021-10-19T18:47
2021-10-19T18:47
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
даня милохин
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деньги
знаменитости
tiktok
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Продюсер Дани Милохина Ярослав Андреев в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал о накоплениях звездного блогера.Он отметил, что вся команда пытается уговорить Милохина отложить деньги на что-то полезное. Однако блогер много тратит на подарки.Недавно эпатажный рэпер Моргенштерн признался, что потратил более четырех миллионов рублей на новые зубы.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), даня милохин, блогер, деньги, знаменитости, tiktok
"Бестолковый человек": продюсер Милохина рассказал о накоплениях блогера
Продюсер Милохина рассказал об отсутствии у блогера накоплений на "черный день"