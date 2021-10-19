https://ria.ru/20211019/mi-8-1755168651.html
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре - РИА Новости, 19.10.2021
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:44
2021-10-19T11:44
2021-10-19T11:44
происшествия
норильск
красноярский край
таймыр
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от вертолетной площадки Караул на Таймыре, сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте."Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". Вертолет приземлился благополучно", - говорится в сообщении.По данным СК, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента.
https://ria.ru/20210923/vertolet-1751442728.html
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происшествия, норильск, красноярский край, таймыр, следственный комитет россии (ск рф), ми-8
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
На борту аварийно севшего на Таймыре вертолета Ми-8 сработал сигнал о пожаре в двигателе