https://ria.ru/20211019/mi-8-1755168651.html

Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре - РИА Новости, 19.10.2021

Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:44

2021-10-19T11:44

2021-10-19T11:44

происшествия

норильск

красноярский край

таймыр

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от вертолетной площадки Караул на Таймыре, сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте."Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". Вертолет приземлился благополучно", - говорится в сообщении.По данным СК, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента.

https://ria.ru/20210923/vertolet-1751442728.html

норильск

красноярский край

таймыр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, норильск, красноярский край, таймыр, следственный комитет россии (ск рф), ми-8