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Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре - РИА Новости, 19.10.2021
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:44
2021-10-19T11:44
происшествия
норильск
красноярский край
таймыр
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от вертолетной площадки Караул на Таймыре, сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте."Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". Вертолет приземлился благополучно", - говорится в сообщении.По данным СК, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента.
https://ria.ru/20210923/vertolet-1751442728.html
норильск
красноярский край
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происшествия, норильск, красноярский край, таймыр, следственный комитет россии (ск рф), ми-8
11:44 19.10.2021
 
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

На борту аварийно севшего на Таймыре вертолета Ми-8 сработал сигнал о пожаре в двигателе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Сигнал о пожаре в двигателе сработал на борту вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок-Караул-Дудинка и совершившего аварийную посадку в 12 километрах от вертолетной площадки Караул на Таймыре, сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте.
"Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе". Вертолет приземлился благополучно", - говорится в сообщении.
По данным СК, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайТаймырСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8
 
 
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