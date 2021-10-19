https://ria.ru/20211019/messendzher-1755297237.html

Стали известны самые безопасные мессенджеры

Названы самые безопасные мессенджеры - РИА Новости, 19.10.2021

Стали известны самые безопасные мессенджеры

Опрошенные "Известиями" эксперты по кибербезопасности рассказали, какие мессенджеры обладают наибольшей защитой. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T22:19

2021-10-19T22:19

2021-10-19T23:52

общество

технологии

ашот оганесян

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Опрошенные "Известиями" эксперты по кибербезопасности рассказали, какие мессенджеры обладают наибольшей защитой.Как отметил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, почти все приложения заявляют, что используют сквозное шифрование. Это означает, что сообщение шифруется на одном устройстве и расшифровывается на втором, то есть владельцы мессенджеров не имеют доступа к содержимому посланий. При этом эксперт подчеркнул, что никому не известно насколько правдивы утверждения разработчиков."Практически никто не публикует исходный код, и даже в случае Signal, который имеет репозиторий на GitHub, мы не можем быть до конца уверены, что приложения собираются именно из него без изменений и бекдоров", — пояснил Оганесян.Он отметил, что, по мнению пользователей, наиболее защищенный мессенджер — Signal, но не исключил, что власти США, где зарегистрирован сервис, могут заставить расшифровывать трафик.Оганесян посоветовал не пользоваться продуктами Facebook.В свою очередь, руководитель отдела web-разработки TravelLine Сергей Калинин призвал обратить внимание на сервисы Wickr Me, Threema и Twinme."У Wickr Me есть возможность, недоступная популярным мессенджерам: получатель сообщения не может сохранить текст — сообщение обязательно пропадет из памяти смартфона", — сказал он.Время уничтожения сообщения, как напомнил эксперт, определяет отправитель.

https://ria.ru/20211015/messendzhery-1754660234.html

https://ria.ru/20211017/messendzher-1754831206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, ашот оганесян