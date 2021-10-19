https://ria.ru/20211019/merkuriy-1755247851.html

В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание

В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание - РИА Новости, 19.10.2021

В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание

Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в башне "Меркурий" в Москва-сити, эвакуированы были около 500 человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:01

2021-10-19T17:01

2021-10-19T17:15

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва-сити

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в башне "Меркурий" в Москва-сити, эвакуированы были около 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло короткое замыкание на 23-м этаже 70-этажной башни "Меркурий" по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15", - сказал собеседник агентства, добавив, что на улицу вывели порядка 500 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание кабеля на площади один погонный метр на 23-м этаже здания было ликвидировано до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20201226/draka-1591064845.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити