https://ria.ru/20211019/merkuriy-1755247851.html
В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание
В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание - РИА Новости, 19.10.2021
В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание
Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в башне "Меркурий" в Москва-сити, эвакуированы были около 500 человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:01
2021-10-19T17:01
2021-10-19T17:15
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва-сити
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в башне "Меркурий" в Москва-сити, эвакуированы были около 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло короткое замыкание на 23-м этаже 70-этажной башни "Меркурий" по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15", - сказал собеседник агентства, добавив, что на улицу вывели порядка 500 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание кабеля на площади один погонный метр на 23-м этаже здания было ликвидировано до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити
17:01 19.10.2021 (обновлено: 17:15 19.10.2021)
В башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание
Из башни "Меркурий" эвакуировали около 500 человек из-за короткого замыкания