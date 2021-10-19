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Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска
Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска - РИА Новости, 19.10.2021
Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска
В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:40
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происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков.Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарная служба зафиксировала отравление бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 ("Жестокое обращение с животным, &lt;...&gt; повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных"). По данным полиции Челябинска, подозреваемого установили и задержали, это местный житель 1989 года рождения."Следственные органы ведут проверку. Как говорят специалисты, медведи были отравлены мышьяком", — сказал собеседник агентства.Причины, по которым мужчина это сделал, пока не известны, добавил он. В полиции Челябинска также не смогли уточнить мотивы поступка подозреваемого.
челябинск
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В челябинском зоопарке отравили медведей
В челябинском зоопарке несколько недель назад умерли два бурых медведя - Степан и Маша. Источник РИА Новости сообщил сейчас, что причиной отравления стал мышьяк - его нашли в печени у обоих животных. Полиция сообщила, что задержала подозреваемого в отравлении медведей, им оказался местный житель 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники зоопарка, узнав информацию об умышленном отравлении, испытали шок, и теперь требуют справедливого наказания для мужчины. На видео Степан в последний раз (в марте этого года) выходит из зимней спячки.
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происшествия, челябинск, виталий безруков, видео
Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков.
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11:40 19.10.2021 (обновлено: 12:46 19.10.2021)
 
Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска

Власти назвали причину отравления медведей в зоопарке в Челябинске, подозреваемый задержан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарная служба зафиксировала отравление бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 ("Жестокое обращение с животным, <...> повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных"). По данным полиции Челябинска, подозреваемого установили и задержали, это местный житель 1989 года рождения.
"Следственные органы ведут проверку. Как говорят специалисты, медведи были отравлены мышьяком", — сказал собеседник агентства.
Причины, по которым мужчина это сделал, пока не известны, добавил он. В полиции Челябинска также не смогли уточнить мотивы поступка подозреваемого.
 
ПроисшествияЧелябинскВиталий Безруков
 
 
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