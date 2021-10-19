https://ria.ru/20211019/medvedi-1755167688.html

Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска

Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска - РИА Новости, 19.10.2021

Власти назвали причину отравления двух медведей в зоопарке Челябинска

В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:40

2021-10-19T11:40

2021-10-19T12:46

происшествия

челябинск

виталий безруков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. В Челябинске установили причину отравления двух медведей в зоопарке, сообщил РИА Новости замминистра экологии региона Виталий Безруков.Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарная служба зафиксировала отравление бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 ("Жестокое обращение с животным, <...> повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных"). По данным полиции Челябинска, подозреваемого установили и задержали, это местный житель 1989 года рождения."Следственные органы ведут проверку. Как говорят специалисты, медведи были отравлены мышьяком", — сказал собеседник агентства.Причины, по которым мужчина это сделал, пока не известны, добавил он. В полиции Челябинска также не смогли уточнить мотивы поступка подозреваемого.

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В челябинском зоопарке отравили медведей В челябинском зоопарке несколько недель назад умерли два бурых медведя - Степан и Маша. Источник РИА Новости сообщил сейчас, что причиной отравления стал мышьяк - его нашли в печени у обоих животных. Полиция сообщила, что задержала подозреваемого в отравлении медведей, им оказался местный житель 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники зоопарка, узнав информацию об умышленном отравлении, испытали шок, и теперь требуют справедливого наказания для мужчины. На видео Степан в последний раз (в марте этого года) выходит из зимней спячки. 2021-10-19T11:40 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинск, виталий безруков, видео