https://ria.ru/20211019/mbfw-1755237528.html

В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Музее Москвы открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. В этом году в ней примут участие более 70 дизайнеров из России и других стран,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:51

2021-10-19T17:51

2021-10-19T17:56

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дом моды вячеслава зайцева

музей москвы

новости культуры

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Музее Москвы открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. В этом году в ней примут участие более 70 дизайнеров из России и других стран, сообщили организаторы. Показом открытия стала презентация работ десяти финалистов конкурса "Код Моды". Большинство дизайнеров вдохновлялись историей и личными воспоминаниями. Например, Анжелика Раченкова назвала свою коллекцию "Москва слезам не верит" и взяла за основу интерьеры советской эпохи и стилистику 1980-х годов. Дух советской эпохи отразила в своих работах и Алиры Кельбиева, наполнив коллекцию разной символикой того времени — вроде принта с шерстяных одеял. Продолжили показ выпускники Online Академии Брендинга и дизайна Metrics. Они презентовали коллекций четырех брендов, создать которые модельерам помогли эксперты из Metrics. В первый день MBFW Russia также состоится показ российского мастера макраме Яны Сергеевой, которая превратила любимое хобби в искусство. О ее платьях и туниках в стиле бохо, выпускаемые под брендом Seyana, теперь знают все столичные модники. MBFW продлится до 23 октября. В разные дни в Музее Москвы или онлайн можно будет посмотреть показы таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Elena Souproun.В MBFW Russia также примут участие модельеры из других стран, в том числе Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба — Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль). Их презентации можно будет посмотреть только онлайн.Одним из центральных событий станет ретроспективный показ модного дома Slava Zaitsev на тему традиций народного костюма в современной моде.Все шоу и видеопрезентации недели моды будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia в соцсети "ВКонтакте", а также на сайтах-партнерах.

https://ria.ru/20211008/moda-1753694454.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, израиль, боливия, великобритания, дом моды вячеслава зайцева, музей москвы, новости культуры, стиль жизни