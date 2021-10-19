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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/mbfw-1755237528.html
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В Музее Москвы открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. В этом году в ней примут участие более 70 дизайнеров из России и других стран,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:51
2021-10-19T17:56
культура
мода
израиль
боливия
великобритания
дом моды вячеслава зайцева
музей москвы
новости культуры
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Музее Москвы открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. В этом году в ней примут участие более 70 дизайнеров из России и других стран, сообщили организаторы. Показом открытия стала презентация работ десяти финалистов конкурса "Код Моды". Большинство дизайнеров вдохновлялись историей и личными воспоминаниями. Например, Анжелика Раченкова назвала свою коллекцию "Москва слезам не верит" и взяла за основу интерьеры советской эпохи и стилистику 1980-х годов. Дух советской эпохи отразила в своих работах и Алиры Кельбиева, наполнив коллекцию разной символикой того времени — вроде принта с шерстяных одеял. Продолжили показ выпускники Online Академии Брендинга и дизайна Metrics. Они презентовали коллекций четырех брендов, создать которые модельерам помогли эксперты из Metrics. В первый день MBFW Russia также состоится показ российского мастера макраме Яны Сергеевой, которая превратила любимое хобби в искусство. О ее платьях и туниках в стиле бохо, выпускаемые под брендом Seyana, теперь знают все столичные модники. MBFW продлится до 23 октября. В разные дни в Музее Москвы или онлайн можно будет посмотреть показы таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Elena Souproun.В MBFW Russia также примут участие модельеры из других стран, в том числе Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба — Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль). Их презентации можно будет посмотреть только онлайн.Одним из центральных событий станет ретроспективный показ модного дома Slava Zaitsev на тему традиций народного костюма в современной моде.Все шоу и видеопрезентации недели моды будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia в соцсети "ВКонтакте", а также на сайтах-партнерах.
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мода, израиль, боливия, великобритания, дом моды вячеслава зайцева, музей москвы, новости культуры, стиль жизни
17:51 19.10.2021 (обновлено: 17:56 19.10.2021)
 
В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week Russia

© Фото предоставлено пресс-службой MBFW RussiaМодели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модели демонстрируют одежду на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Фото предоставлено пресс-службой MBFW Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Музее Москвы открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. В этом году в ней примут участие более 70 дизайнеров из России и других стран, сообщили организаторы.
Показом открытия стала презентация работ десяти финалистов конкурса "Код Моды". Большинство дизайнеров вдохновлялись историей и личными воспоминаниями. Например, Анжелика Раченкова назвала свою коллекцию "Москва слезам не верит" и взяла за основу интерьеры советской эпохи и стилистику 1980-х годов. Дух советской эпохи отразила в своих работах и Алиры Кельбиева, наполнив коллекцию разной символикой того времени — вроде принта с шерстяных одеял.
Продолжили показ выпускники Online Академии Брендинга и дизайна Metrics. Они презентовали коллекций четырех брендов, создать которые модельерам помогли эксперты из Metrics.
В первый день MBFW Russia также состоится показ российского мастера макраме Яны Сергеевой, которая превратила любимое хобби в искусство. О ее платьях и туниках в стиле бохо, выпускаемые под брендом Seyana, теперь знают все столичные модники.
MBFW продлится до 23 октября. В разные дни в Музее Москвы или онлайн можно будет посмотреть показы таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Elena Souproun.
В MBFW Russia также примут участие модельеры из других стран, в том числе Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба — Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль). Их презентации можно будет посмотреть только онлайн.
Одним из центральных событий станет ретроспективный показ модного дома Slava Zaitsev на тему традиций народного костюма в современной моде.
Все шоу и видеопрезентации недели моды будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia в соцсети "ВКонтакте", а также на сайтах-партнерах.
Посетители между показами на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:12Культура
Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в формате COVID-free
 
КультурамодаИзраильБоливияВеликобританияДом Моды Вячеслава ЗайцеваМузей МосквыНовости культурыСтиль жизни
 
 
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