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В Шотландии опровергли удаление слова "мать" из официальных документов
В Шотландии опровергли удаление слова "мать" из официальных документов - РИА Новости, 19.10.2021
В Шотландии опровергли удаление слова "мать" из официальных документов
Правительство Шотландии не исключало и не собирается исключать использование слов "мать" и "мама" во внутренней и во внешней политике, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:18
2021-10-19T21:18
2021-10-19T21:18
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ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости. Правительство Шотландии не исключало и не собирается исключать использование слов "мать" и "мама" во внутренней и во внешней политике, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Шотландии.Ранее ряд СМИ сообщили, что социальная служба правительства Шотландии под давлением ЛГБТ-организации Stonewall согласилась исключить использование слова "мать" в официальных документах, касающихся декретного отпуска женщин."Нет. Слова "мать" и "мама" продолжают использовать как во внутренней, так и во внешней политике, и у нас нет никаких планов останавливать их использование", - заявил официальный представитель правительства Шотландии в ответ на запрос РИА Новости.
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в мире, шотландия, лгбт-сообщество
В Шотландии опровергли удаление слова "мать" из официальных документов
Власти Шотландии опровергли сообщения об удаление слова "мать" из официальных документов