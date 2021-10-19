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РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов
РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов - РИА Новости, 19.10.2021
РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов
Роскомнадзором в 2021 году за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов всего составлено 843 протокола, из них 840 в отношении ООО "Радио Свободная... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:07
2021-10-19T17:07
медиа - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Роскомнадзором в 2021 году за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов всего составлено 843 протокола, из них 840 в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Пресс-служба проинформировала, что сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма закона призвана информировать аудиторию, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств."Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его гендиректора: 390 протоколов - по части 1, 420 - по части 2 и 30 по част 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что два протокола составлено в отношении ООО "ПАСМИ"* и генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ."Один протокол составлен в отношении Льва Пономарева** также по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах в соцсетях. По указанной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей в случае грубых нарушений", - отмечается в сообщении.Пресс-служба Роскомнадзора также указала в связи с предписаниями в отношении ООО "Телеканал Дождь"*, что речь идет о нарушении другой нормы закона – распространение информации об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки. Соответственно, административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора и юридического лица - редакции сетевого издания "tvrain.ru"* Роскомнадзор составит по части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ.* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.** Лицо, признанное иноагентом в России.
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медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
17:07 19.10.2021
 
РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов за год

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Роскомнадзором в 2021 году за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов всего составлено 843 протокола, из них 840 в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Пресс-служба проинформировала, что сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма закона призвана информировать аудиторию, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
"Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его гендиректора: 390 протоколов - по части 1, 420 - по части 2 и 30 по част 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что два протокола составлено в отношении ООО "ПАСМИ"* и генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ.
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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"Один протокол составлен в отношении Льва Пономарева** также по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах в соцсетях. По указанной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей в случае грубых нарушений", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба Роскомнадзора также указала в связи с предписаниями в отношении ООО "Телеканал Дождь"*, что речь идет о нарушении другой нормы закона – распространение информации об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки. Соответственно, административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора и юридического лица - редакции сетевого издания "tvrain.ru"* Роскомнадзор составит по части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ.
* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.
** Лицо, признанное иноагентом в России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Медиа - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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