https://ria.ru/20211019/markirovka-1755248946.html

РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов

РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов - РИА Новости, 19.10.2021

РКН составил 843 протокола за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов

Роскомнадзором в 2021 году за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов всего составлено 843 протокола, из них 840 в отношении ООО "Радио Свободная... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:07

2021-10-19T17:07

2021-10-19T17:07

медиа - общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Роскомнадзором в 2021 году за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов всего составлено 843 протокола, из них 840 в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Пресс-служба проинформировала, что сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма закона призвана информировать аудиторию, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств."Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его гендиректора: 390 протоколов - по части 1, 420 - по части 2 и 30 по част 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что два протокола составлено в отношении ООО "ПАСМИ"* и генерального директора по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ."Один протокол составлен в отношении Льва Пономарева** также по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах в соцсетях. По указанной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей в случае грубых нарушений", - отмечается в сообщении.Пресс-служба Роскомнадзора также указала в связи с предписаниями в отношении ООО "Телеканал Дождь"*, что речь идет о нарушении другой нормы закона – распространение информации об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки. Соответственно, административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора и юридического лица - редакции сетевого издания "tvrain.ru"* Роскомнадзор составит по части 2.1 ст.13.15 КоАП РФ.* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.** Лицо, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

https://ria.ru/20211019/inoagent-1755185797.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия