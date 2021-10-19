https://ria.ru/20211019/manturov-1755236812.html
Мантуров заявил о необходимости обновить парк региональных воздушных судов
Мантуров заявил о необходимости обновить парк региональных воздушных судов - РИА Новости, 19.10.2021
Мантуров заявил о необходимости обновить парк региональных воздушных судов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости заменить порядка 70% парка региональных воздушных судов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:17
2021-10-19T16:17
2021-10-19T16:32
денис мантуров
экономика
авиация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости заменить порядка 70% парка региональных воздушных судов."В общей сложности мы посчитали, что требуется замена парка региональных перевозок примерно 70%, это около 320 единиц", - сказал Мантуров.
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денис мантуров, экономика, авиация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
16:17 19.10.2021 (обновлено: 16:32 19.10.2021)
Мантуров заявил о необходимости обновить парк региональных воздушных судов
Мантуров заявил о необходимости заменить около 70% парка региональных воздушных судов