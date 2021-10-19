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В Японии заявили о слежении за российскими и китайскими кораблями

В Японии заявили о слежении за российскими и китайскими кораблями - РИА Новости, 19.10.2021

В Японии заявили о слежении за российскими и китайскими кораблями

Правительство Японии наблюдает за действиями российских и китайских боевых кораблей, участвовавших в совместных военно-морских учениях, заявил заместитель... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:51

2021-10-19T06:51

2021-10-19T09:04

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ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Правительство Японии наблюдает за действиями российских и китайских боевых кораблей, участвовавших в совместных военно-морских учениях, заявил заместитель генерального секретаря правительства страны Ёсихико Исодзаки.Исодзаки отметил, что в Токио продолжат внимательно следить за происходящим.Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.В понедельник в Японском море завершились ежегодные совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021". Моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали тактическое маневрирование и организацию связи.

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в мире, вмф рф, япония, китай, министерство обороны японии, россия