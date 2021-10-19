06:51 19.10.2021 (обновлено: 09:04 19.10.2021)
В Японии заявили о слежении за российскими и китайскими кораблями
Замгенсека кабмина Японии Исодзаки заявил о слежении за российскими и китайскими кораблями
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021" в Японском море
ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Правительство Японии наблюдает за действиями российских и китайских боевых кораблей, участвовавших в совместных военно-морских учениях, заявил заместитель генерального секретаря правительства страны Ёсихико Исодзаки.
"Восемнадцатого октября мы зафиксировали совместный проход десяти китайских и российских кораблей через пролив Цугару в направлении от Японского моря к Тихому океану. Среди них было пять российских судов и пять китайских судов. Такие действия зафиксированы впервые", — подчеркнул он.
Исодзаки отметил, что в Токио продолжат внимательно следить за происходящим.
Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.
В понедельник в Японском море завершились ежегодные совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021". Моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали тактическое маневрирование и организацию связи.
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