https://ria.ru/20211019/mandariny-1755136298.html

Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины - РИА Новости, 19.10.2021

Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

Мандарины должны быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные, рассказал... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:37

2021-10-19T07:37

2021-10-19T10:15

общество

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фрукты

мандарины

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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Мандарины должны быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные, рассказал РИА Новости заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.Специалист отметил, что абхазские мандарины не обрабатываются никакими химикатами и не покрываются воском для товарного качества. "Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", - сказал он.Также Сабекия указал на одну особенность, появившуюся с недавнего времени, - продажу цитрусовых с веточками, которые "являются показателем свежести"."Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заострённые, а у китайских - узкие, чуть продолговатые", - подчеркнул он.По его словам, в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых, на которые делается упор в селекции. Основной промышленный сорт мандаринов в республике - уншиу - это вид древесных растений из рода цитрусовых, завезённый в Абхазию в 1894 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/mandarin-1591427816.html

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Выбираем мандарины: советы от биолога-садовода из Абхазии Новый год близко - пора научиться выбирать вкусные и качественные мандарины. Биолог из Абхазии Дмитрий Сабекия рассказал РИА Новости, как это сделать. 2021-10-19T07:37 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, продукты, абхазия, фрукты, мандарины