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Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины
Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины - РИА Новости, 19.10.2021
Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины
Мандарины должны быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные, рассказал... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:37
2021-10-19T10:15
общество
продукты
абхазия
фрукты
мандарины
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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Мандарины должны быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные, рассказал РИА Новости заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.Специалист отметил, что абхазские мандарины не обрабатываются никакими химикатами и не покрываются воском для товарного качества. "Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", - сказал он.Также Сабекия указал на одну особенность, появившуюся с недавнего времени, - продажу цитрусовых с веточками, которые "являются показателем свежести"."Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заострённые, а у китайских - узкие, чуть продолговатые", - подчеркнул он.По его словам, в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых, на которые делается упор в селекции. Основной промышленный сорт мандаринов в республике - уншиу - это вид древесных растений из рода цитрусовых, завезённый в Абхазию в 1894 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/mandarin-1591427816.html
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РИА Новости
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Выбираем мандарины: советы от биолога-садовода из Абхазии
Новый год близко - пора научиться выбирать вкусные и качественные мандарины. Биолог из Абхазии Дмитрий Сабекия рассказал РИА Новости, как это сделать.
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общество, продукты, абхазия, фрукты, мандарины
07:37 19.10.2021 (обновлено: 10:15 19.10.2021)
 
Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

Абхазский биолог Сабекия рассказал, как выбрать качественные и вкусные мандарины

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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Мандарины должны быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные, рассказал РИА Новости заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.
Специалист отметил, что абхазские мандарины не обрабатываются никакими химикатами и не покрываются воском для товарного качества. "Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", - сказал он.
Также Сабекия указал на одну особенность, появившуюся с недавнего времени, - продажу цитрусовых с веточками, которые "являются показателем свежести".
"Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заострённые, а у китайских - узкие, чуть продолговатые", - подчеркнул он.
По его словам, в Абхазии произрастает около 120 сортов цитрусовых, на которые делается упор в селекции. Основной промышленный сорт мандаринов в республике - уншиу - это вид древесных растений из рода цитрусовых, завезённый в Абхазию в 1894 году.
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ОбществоПродуктыАбхазияфруктыМандарины
 
 
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