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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/macbeth-1755086458.html
Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов
Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов - РИА Новости, 19.10.2021
Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов
В Сети появился новый тизер драмы "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна, сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании A24. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T03:28
2021-10-19T03:28
культура
дензел вашингтон
джоэл коэн
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уильям шекспир
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сети появился новый тизер драмы "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна, сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании A24.Фильм основан на пьесе Уильяма Шекспира. В произведении рассказывается о шотландском лорде Макбете, которому ведьма предсказала, что он взойдет на трон. Им движет жажда власти, и ради короны он готов пойти на все. В картине Джоэла Коэна образ Макбета воплотил Дензел Вашингтон. Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие."Трагедия Макбета" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера прошла на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года.Пьеса Шекспира часто экранизировалась. Впервые фильм по ней был снят в 1898 году, однако эта картина утрачена. Среди недавних киноадаптаций — проект Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях. Свою версию трагедии также сняли Анджей Вайда, Бела Тарр, Акира Куросава, Орсон Уэллс и другие. Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.
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дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн, марион котийяр, майкл фассбендер, уильям шекспир, кино и сериалы
03:28 19.10.2021
 
Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов

Вышел тизер "Трагедия Макбета", драмы снятой Джоэлом Коэном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сети появился новый тизер драмы "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна, сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании A24.
Фильм основан на пьесе Уильяма Шекспира. В произведении рассказывается о шотландском лорде Макбете, которому ведьма предсказала, что он взойдет на трон. Им движет жажда власти, и ради короны он готов пойти на все.
В картине Джоэла Коэна образ Макбета воплотил Дензел Вашингтон. Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.
"Трагедия Макбета" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера прошла на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года.
Пьеса Шекспира часто экранизировалась. Впервые фильм по ней был снят в 1898 году, однако эта картина утрачена. Среди недавних киноадаптаций — проект Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях. Свою версию трагедии также сняли Анджей Вайда, Бела Тарр, Акира Куросава, Орсон Уэллс и другие.
Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.
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КультураДензел ВашингтонДжоэл КоэнИтан КоэнМарион КотийярМайкл ФассбендерУильям ШекспирКино и сериалы
 
 
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