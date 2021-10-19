https://ria.ru/20211019/macbeth-1755086458.html

Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов

Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов - РИА Новости, 19.10.2021

Вышел тизер "Трагедии Макбета", драмы снятой одним из братьев Коэнов

В Сети появился новый тизер драмы "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна, сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании A24. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T03:28

2021-10-19T03:28

2021-10-19T03:28

культура

дензел вашингтон

джоэл коэн

итан коэн

марион котийяр

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уильям шекспир

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сети появился новый тизер драмы "Трагедия Макбета" Джоэла Коэна, сообщает Screen Rant. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании A24.Фильм основан на пьесе Уильяма Шекспира. В произведении рассказывается о шотландском лорде Макбете, которому ведьма предсказала, что он взойдет на трон. Им движет жажда власти, и ради короны он готов пойти на все. В картине Джоэла Коэна образ Макбета воплотил Дензел Вашингтон. Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие."Трагедия Макбета" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера прошла на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года.Пьеса Шекспира часто экранизировалась. Впервые фильм по ней был снят в 1898 году, однако эта картина утрачена. Среди недавних киноадаптаций — проект Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях. Свою версию трагедии также сняли Анджей Вайда, Бела Тарр, Акира Куросава, Орсон Уэллс и другие. Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.

https://ria.ru/20211008/sirano-1753470821.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн, марион котийяр, майкл фассбендер, уильям шекспир, кино и сериалы