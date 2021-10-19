16:45 19.10.2021 (обновлено: 16:50 19.10.2021)
Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко
Лукашенко: остановка белорусских предприятий была бы благом для США и Европы
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ряд стран используют ситуацию с распространением и борьбой с COVID-19 для ослабления других государств.
"То, что экономически это все используется государствами, сегодня уже не оспаривается. Сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов. Сильные государства - такие, допустим, как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Всегда нужны рынки. Поэтому если мы остановим свои предприятия (в случае принятия решения о локдауне - ред.), это будет благо для них", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по эпидситуации в Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба на официальном сайте президента.
Согласно сообщению пресс-службы, "глава государства обратил внимание участников совещания на очень серьезный вопрос - использование очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией для экономического и политического ослабления отдельных стран".
"Экономическая война идет во всемирном масштабе. И самые слабые государства экономически могут погибнуть. С моей точки зрения, скорее всего, погибнут", - считает белорусский президент.
Кроме того, большую настороженность у Лукашенко вызывает использование тематики заболеваемости COVID-19 в политических целях. "COVID в первое пришествие, вы помните, использовался политически, и мы как раз попали под это - у нас была электоральные кампания. Самым главным триггером был COVID. Кому это непонятно? Начинается политический шантаж и использование вот в эту волну. И нам желательно побыстрее пройти (подъем заболеваемости - ред.) и выдержать в это тяжелое время", - отметил глава государства.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".