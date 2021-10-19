https://ria.ru/20211019/lukashenko-1755243563.html

Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко

Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.10.2021

Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ряд стран используют ситуацию с распространением и борьбой с COVID-19 для ослабления других государств. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:45

2021-10-19T16:45

2021-10-19T16:50

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белоруссия

минск

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здоровье - общество

кгб белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ряд стран используют ситуацию с распространением и борьбой с COVID-19 для ослабления других государств."То, что экономически это все используется государствами, сегодня уже не оспаривается. Сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов. Сильные государства - такие, допустим, как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Всегда нужны рынки. Поэтому если мы остановим свои предприятия (в случае принятия решения о локдауне - ред.), это будет благо для них", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по эпидситуации в Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба на официальном сайте президента.Согласно сообщению пресс-службы, "глава государства обратил внимание участников совещания на очень серьезный вопрос - использование очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией для экономического и политического ослабления отдельных стран".Кроме того, большую настороженность у Лукашенко вызывает использование тематики заболеваемости COVID-19 в политических целях. "COVID в первое пришествие, вы помните, использовался политически, и мы как раз попали под это - у нас была электоральные кампания. Самым главным триггером был COVID. Кому это непонятно? Начинается политический шантаж и использование вот в эту волну. И нам желательно побыстрее пройти (подъем заболеваемости - ред.) и выдержать в это тяжелое время", - отметил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755175622.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, здоровье - общество, кгб белоруссии, коронавирус covid-19