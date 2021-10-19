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Лукашенко потребовал "достать каждого", кто наживается на здоровье людей
Лукашенко потребовал "достать каждого", кто наживается на здоровье людей - РИА Новости, 19.10.2021
Лукашенко потребовал "достать каждого", кто наживается на здоровье людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне случаев завышения цен на кислород в условиях пандемии призвал чиновников использовать свои полномочия, чтобы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:15
2021-10-19T16:33
белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне случаев завышения цен на кислород в условиях пандемии призвал чиновников использовать свои полномочия, чтобы "повыворачивать карманы мерзавцев", которые "наживаются" на здоровье людей.Во время заседания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов сообщил о случаях удорожания кислорода и ремонта медицинского оборудования."Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион рублей (от 200 до 400 тысяч долларов США – ред.), так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы. Потому что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела… Весь мир на дыбы встал. Мы немалые деньги тратим на это. Достаньте их, и притом желательно оперативно", - заявил Лукашенко во вторник по итогам совещания, посвященного эпидемиологической ситуации.По данным госконтроля, стоимость кислорода в разных регионах возрастает от двух до пяти раз."Огромное количество денег тратится на транспортировку. В Гродненской области 12 медучреждений работали через ипэшника, который ничего не делал. У него не было ни транспорта, ни специалистов. Просто положил 500 тысяч в карман. Такие факты сейчас выявляются. Возбуждены уголовные дела и по другим областям", - сообщил руководитель белорусского госконтроля Василий Герасимов.Также есть негативные факты, когда увеличиваются затраты на покупку запчастей для оборудования больниц. Иногда под видом бывших в употреблении пытаются продать восстановленные втридорога. Лукашенко поручил госконтролю действовать вместе с милицией."Вместо того, чтобы гонять людей за маски (это с завтрашнего дня будет прекращено). У милиции освободятся люди. И достаньте их каждого. А потом мы дойдем до губернаторов и конкретных людей, которые там должны это все контролировать", - добавил Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/lukashenko-1755182620.html
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белоруссия, снг, александр лукашенко
16:15 19.10.2021 (обновлено: 16:33 19.10.2021)
 
Лукашенко потребовал "достать каждого", кто наживается на здоровье людей

Лукашенко: надо "повыворачивать карманы мерзавцев", которые наживаются на здоровье людей

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне случаев завышения цен на кислород в условиях пандемии призвал чиновников использовать свои полномочия, чтобы "повыворачивать карманы мерзавцев", которые "наживаются" на здоровье людей.
Во время заседания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов сообщил о случаях удорожания кислорода и ремонта медицинского оборудования.
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"Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион рублей (от 200 до 400 тысяч долларов США – ред.), так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы. Потому что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела… Весь мир на дыбы встал. Мы немалые деньги тратим на это. Достаньте их, и притом желательно оперативно", - заявил Лукашенко во вторник по итогам совещания, посвященного эпидемиологической ситуации.
По данным госконтроля, стоимость кислорода в разных регионах возрастает от двух до пяти раз.
"Огромное количество денег тратится на транспортировку. В Гродненской области 12 медучреждений работали через ипэшника, который ничего не делал. У него не было ни транспорта, ни специалистов. Просто положил 500 тысяч в карман. Такие факты сейчас выявляются. Возбуждены уголовные дела и по другим областям", - сообщил руководитель белорусского госконтроля Василий Герасимов.
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Также есть негативные факты, когда увеличиваются затраты на покупку запчастей для оборудования больниц. Иногда под видом бывших в употреблении пытаются продать восстановленные втридорога. Лукашенко поручил госконтролю действовать вместе с милицией.
"Вместо того, чтобы гонять людей за маски (это с завтрашнего дня будет прекращено). У милиции освободятся люди. И достаньте их каждого. А потом мы дойдем до губернаторов и конкретных людей, которые там должны это все контролировать", - добавил Лукашенко.
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