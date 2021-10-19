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Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером
Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером - РИА Новости, 19.10.2021
Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером
На онлайн-мероприятии DC FanDome были представлены первые изображения из предстоящего сериала Netflix "Песочный человек". На одном из них появляется Гвендолин... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:57
2021-10-19T01:57
2021-10-19T01:57
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На онлайн-мероприятии DC FanDome были представлены первые изображения из предстоящего сериала Netflix "Песочный человек". На одном из них появляется Гвендолин Кристи, известная зрителям по "Игре престолов". Британская актриса изображена в роли Люцифера — могущественного падшего ангела. На постере она выглядит одновременно устрашающе и мило, из-за чего трудно предугадать, что ее персонаж устроит в сериале. Дата премьеры "Песочного человека", основанного на одноименном комиксе Нила Геймана, еще не объявлена, как и точное количество эпизодов, которое войдет в первый сезон. Известно, что вместе с Гвендолин Кристи в сериале также задействованы Том Старридж ("Сладкая горечь"), Кирби Хауэлл-Баптист ("Круэлла"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Дракула") и другие.
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новости культуры, dc comics, netflix, гвендолин кристи
Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером
Гвендолин Кристи появилась в образе Люцифера на постере к сериалу "Песочный человек"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На онлайн-мероприятии DC FanDome были представлены первые изображения из предстоящего сериала Netflix "Песочный человек". На одном из них появляется Гвендолин Кристи, известная зрителям по "Игре престолов".
Британская актриса изображена в роли Люцифера — могущественного падшего ангела. На постере она выглядит одновременно устрашающе и мило, из-за чего трудно предугадать, что ее персонаж устроит в сериале.
"Никогда не играйте с Люцифером", — говорится в надписи на изображении.
Дата премьеры "Песочного человека", основанного на одноименном комиксе Нила Геймана, еще не объявлена, как и точное количество эпизодов, которое войдет в первый сезон.
Известно, что вместе с Гвендолин Кристи в сериале также задействованы Том Старридж ("Сладкая горечь"), Кирби Хауэлл-Баптист ("Круэлла"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Дракула") и другие.