https://ria.ru/20211019/lucifer-1755048175.html

Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером

Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером - РИА Новости, 19.10.2021

Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи стала Люцифером

На онлайн-мероприятии DC FanDome были представлены первые изображения из предстоящего сериала Netflix "Песочный человек". На одном из них появляется Гвендолин... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T01:57

2021-10-19T01:57

2021-10-19T01:57

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На онлайн-мероприятии DC FanDome были представлены первые изображения из предстоящего сериала Netflix "Песочный человек". На одном из них появляется Гвендолин Кристи, известная зрителям по "Игре престолов". Британская актриса изображена в роли Люцифера — могущественного падшего ангела. На постере она выглядит одновременно устрашающе и мило, из-за чего трудно предугадать, что ее персонаж устроит в сериале. Дата премьеры "Песочного человека", основанного на одноименном комиксе Нила Геймана, еще не объявлена, как и точное количество эпизодов, которое войдет в первый сезон. Известно, что вместе с Гвендолин Кристи в сериале также задействованы Том Старридж ("Сладкая горечь"), Кирби Хауэлл-Баптист ("Круэлла"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Дракула") и другие.

https://ria.ru/20211005/gunn-1753008279.html

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новости культуры, dc comics, netflix, гвендолин кристи