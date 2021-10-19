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Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20211019/lozh-1755156935.html
Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?
Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать? - РИА Новости, 19.10.2021
Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?
"Вранье – дело полезное. Через него ребенок формируется". С одной стороны, фантазийными историями дети привлекают внимание, с другой – их ложь может быть индикатором серьёзных проблем в семье. А если "недоговаривают" взрослые (замалчивая развод или зависимость), это может серьезно сказаться на детской психике вплоть до больших проблем в зрелости.
2021-10-19T11:00
2021-10-19T11:04
это надолго
общество
зависимости
ложь
отцы и дети
воспитание детей
психолог
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Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?
"Вранье – дело полезное. Через него ребенок формируется ". С одной стороны фантазийными историями дети привлекают внимание, с другой их ложь может быть индикатором серьёзных проблем в семье. А если уже "недоговаривают" взрослые (замалчивая развод или зависимость), это может серьезно сказаться на детской психике вплоть до больших проблем в зрелости.
audio/mpeg
Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?
"Вранье – дело полезное. Через него ребенок формируется ". С одной стороны фантазийными историями дети привлекают внимание, с другой их ложь может быть индикатором серьёзных проблем в семье. А если уже "недоговаривают" взрослые (замалчивая развод или зависимость), это может серьезно сказаться на детской психике вплоть до больших проблем в зрелости.
audio/mpeg
Что делать, если ребенок обманывает, почему он это делает? Как восстановить доверие, если соврал родитель? Разбираем с педагогом-психологом высшей категории, председателем координационного совета профессиональной Гильдии психологов, преподавателем РУДН Татьяной Селезневой и преподавателем лицея Высшей школы экономики, ведущим образовательных программ благотворительного фонда "Шалаш" Павлом Азыркиным.02:50 Должен ли я показывать, что знаю, что ребенок мне врет?04:05 "Вранье – дело полезное. Через вранье мы и формируемся"05:50 "Когда врут дети нужно это обсуждать, а когда взрослые – это нормально?"07:10 Почему дети лгут?14:00 Что делать взрослому, когда обманул сам?17:00 Замалчивание и сокрытие семейных проблем взрослыми19:55 Ребенок думает, что все плохое, случающееся в семье происходит по его вине21:30 Дети часто видят, как родители ругаются, но никогда – как мирятся24:55 "Ребенок врет не для того, чтобы вам насолить"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, зависимости, ложь, отцы и дети, воспитание детей, психолог, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 19.10.2021 (обновлено: 11:04 19.10.2021)
 

Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?

Это надолго
Ложь в семье. Что делать, когда дети начинают врать?
11:00
Читать ria.ru в
"Вранье – дело полезное. Через него ребенок формируется". С одной стороны, фантазийными историями дети привлекают внимание, с другой – их ложь может быть индикатором серьёзных проблем в семье. А если "недоговаривают" взрослые (замалчивая развод или зависимость), это может серьезно сказаться на детской психике вплоть до больших проблем в зрелости.
Что делать, если ребенок обманывает, почему он это делает? Как восстановить доверие, если соврал родитель? Разбираем с педагогом-психологом высшей категории, председателем координационного совета профессиональной Гильдии психологов, преподавателем РУДН Татьяной Селезневой и преподавателем лицея Высшей школы экономики, ведущим образовательных программ благотворительного фонда "Шалаш" Павлом Азыркиным.
02:50 Должен ли я показывать, что знаю, что ребенок мне врет?
04:05 "Вранье – дело полезное. Через вранье мы и формируемся"
05:50 "Когда врут дети нужно это обсуждать, а когда взрослые – это нормально?"
07:10 Почему дети лгут?
14:00 Что делать взрослому, когда обманул сам?
17:00 Замалчивание и сокрытие семейных проблем взрослыми
19:55 Ребенок думает, что все плохое, случающееся в семье происходит по его вине
21:30 Дети часто видят, как родители ругаются, но никогда – как мирятся
24:55 "Ребенок врет не для того, чтобы вам насолить"
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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